Honda, yeni nesil Jazz'da dokunmatik klima kontrolleri kaldırarak yerine eski tarz analog kontroller kullanacak. Japon otomotiv devi, dokunmatik ısıtıcı ve klima kontrollerinin henüz yeterince kullanışlı olmadığını düşünüyor.

Günümüzde çoğu otomobil üreticisi, araçlarında dokunmatik ekranlı kontrollere geçerken Honda, önceki nesil Jazz'da olduğu gibi yeni Jazz'da da ısıtma ve klima kontrollerinde analog kontroller kullanmaya devam edecek.

Honda Jazz'ın proje lideri Takeki Tanaka, "Nedeni oldukça basit. Özellikle ısıtıcı ve klima için sürüş pozisyonu bozulmalarını en aza indirmek istedik. Müşterilerden sezgisel olarak çalıştırmanın zor olduğu konusunda görüş aldık ve dokunmatik ekranı değiştirdik." dedi. Tanaka, böylece sürücülere bir ekrana bakmak zorunda kalmadıkları daha güvenli bir sürüş sağladıklarını belirtti.

Yeni Audi A3'ün elektronik sistem sorumlusu Melanie Limmer, fiziksel düğmeleri kaldırma kararının insanların akıllı telefonlarla temasa geçtiği çağda kolaylıklar sunduğunu ve dokunmatik sistemlerin daha kullanıcı dostu olduğunu belirtmişti. Ancak Japon otomotiv üreticisi Honda aynı fikirde değil.

Honda'nın fiziksel kontrollere geri dönme kararı, yaş ortalaması yüksek kullanıcı tabanı için daha kullanışlı olabilir. Diğer yandan gelecekte otomobil üreticilerinin sesli yönetim sistemlerine odaklanmasıyla dokunmatik ekranlar ve analog kontroller arasındaki tartışma son bulabilir.