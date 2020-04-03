BMW, Otomobil Satışlarının Düşüşü Üzerine Konuştu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, en az diğer ülkeler kadar Almanya’daki otomobil ticaretini de durma noktasına getirdi. BMW Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Zipse, verdiği bir röportajda yaşanan bu derece ciddi bir durumun büyük şirketleri bile tehdit edebileceğini söyleyerek konunun önemine vurgu yaptı.

Koronavirüs salgını, ilk ortaya çıktığı yer olan Çin’den pek çok ülkeye yayıldı. Virüsün fiziksel etkilerinin yanında yarattığı ekonomik etkiler de azımsanacak gibi değil. BMW Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Zipse, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Zipse, aldıkları tedbirlerle ilgili adımlara 'mutlak öncelik' diyerek “Özellikle likiditemizi korumak amacıyla büyük ölçekli tedbirler aldık” ifadelerini kullandı.

Daimler-Benz de perşembe günü yaptığı açıklamada, finansal esnekliğini artıran bankalarla 12 milyar euroluk yeni bir kredi limiti üzerinde anlaşma sağlandığını duyurdu. Otomobil üreticileri üzerindeki baskıya bir ipucu da geçen hafta Volkswagen CEO’su Herbert Diess'ten gelen 'virüs kaynaklı düşüşlerin 12 dev markaya haftada 2 milyar euroya mal olduğu' yönündeki açıklamaydı.

Resmi veriler, mart ayında Almanya genelindeki yeni otomobil kayıtlarının neredeyse 30 yıl içinde görülen en düşük seviyeye düştüğünü ortaya çıkardı. Araç lisanslama şirketinde görev yapan bir yetkiliye göre satışlar yıllık bazda %38 düşüşle 215.100 olarak kaydedildi.

Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği (VDA), "Kamu yaşamına etki eden büyük sınırlamalar, otomobil bayilerinin kapatılması ve lisans ofislerine sınırlı çalışma getirilmesi gibi gerekli sağlık politikası önlemleri otomobil ticaretini frenledi” açıklamasında bulundu. Aktarılan bilgilere göre iç talep %30 düşerken, dış siparişlerdeki düşüşse %37 olarak kayda geçti. 3 aylık karşılaştırmada ocak/mart dönemindeki satışlar yıllık %20 düşüş gösterdi. Bazı analistler, nisan ayının daha kötü geçebileceği konusunda tahmin bildirdi.

Korkular sürüyor:

Kısıtlamaların daha da sert olduğu Avrupa’nın virüs merkez üssü İtalya'daysa perşembe günü yayınlanan veriler mart ayında satışların yıllık %85'ten fazla düşüş gösterdiğini ortaya çıkardı. Otomobil endüstrisi araştırma merkezi Promotor şirketinin uzmanları, İtalya’daki satışların ülkede otomobil sahipliğinin henüz yeni başladığı 1960'ların başlarıyla karşılaştırılabilir bir düzeyde olduğunu kaydetti. Uzmanlar ilerleyen günlerde satışların daha da düşeceğini öngördüklerini de ekledi.

Derecelendirme ajansı Moody's de küresel otomobil pazarının 2020'de %14 oranında küçülmesini beklediğini açıkladı. Yetkililere göre Almanya’daki kriz yaz aylarında aşılsa bile işsizlikteki büyük artış, gelir düşüşleri, iflaslar gibi ekonomik ve sosyal sonuçlar yüzünden pazar daralmaya devam edecek.