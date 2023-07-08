Sevilen Sanatçı Özkan Uğur Hayatını Kaybetti

MFÖ grubunun sevilen ismi Özkan Uğur, 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. Daha önce lenf kanseri yüzünden birkaç kez tedavi görmüştü ve iyi sonuçlar almıştı ancak 29 Mayıs’ta hastaneye yattıktan sonra, sanatçının durumu iyiye gitmedi.

Oyuncu ve şarkıcı kimliğiyle severek takip ettiğimiz Özkan Uğur; dizileriyle, filmleriyle ve şarkılarıyla bizi her daim neşelendirmeyi başarmıştı. Bugün ise arkasında değerli eserler bırakarak yaşama veda etti.

Özkan Uğur’un ölümünü ise ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir Tweet atarak duyurdu.

Bakan Koca, Özkan Uğur’un vefatını şu sözlerle duyurdu:

Özkan Uğur arkasında, birçoğumuzun severek dinlediği şarkılar bıraktı.

MFÖ grubunun neşesi Özkan Uğur; Ali Desidero, Hep Yaşın 19, Sakın Gelme, Güllerin İçinden, Olduramadım, Ele Güne Karşı, Ne Bileyim Ben, Bodrum Bodrum gibi şarkılarla zihnimize kazındı.

Sanatçı, hatırlayınca bizi gülümseten unutulmaz rollerde de yer almıştı.

Özkan Uğur; A.R.O.G.’da Dimi, Cennet Mahallesi’nde Beter Ali, Yahşi Batı’da Ejder, Karakomik Filmler’de Tuncay karakterleriyle ikonik ve unutulmaz şekillerde karşımıza çıkmıştı.

Değerli sanatçımızın kaybı sonrası taziye mesajları da gelmeye başladı;

Son olarak, sanatçının en sevilen performanslarından biri: “Olduramadım”