Bazı markalar kadar köklü olmasa da 2000 yılından bu yana otomobil üreten Pagani, kısa sürede ürettiği hızlı ve ultra lüks otomobiller ile ön plana çıkmayı başarıyor. Sadece tek bir aracın üretimine milyonlarca dolar harcayan Pagani’nin ürettiği en hızlı otomobillere yakından bakıyoruz.

Otomobil sektörüne Lamborghini’nin gövde tasarım bölümünde tamirci olarak başlayan Horacio Pagani, daha sonradan yine Lamborghini’nin kompozit malzeme bölümünün başına geçmişti. Otomobil sektörü ile iyice bütünleşen Horacio Pagani, daha sonradan kendi kompozit malzeme şirketi olan Pagani Kompozit Araştırmaları’nı kurdu. Bu kurduğu şirket ise 1990 yılının başlarında otomobil üretimine yoğunlaşma kararı aldı.

1990’lı yıllarda birkaç prototip üreten Pagani, 1999 yılında ilk resmi otomobilleri Pagani Zonda C12 ile piyasaya adım attı. Motor kısmında Mercedes ile anlaşan Pagani, bu noktadan sonra yoluna ultra hızlı, lüks ve pahalı otomobiller ile devam etti. Huayra serisi ile efsaneleşen Pagani’nin ürettiği en hızlı otomobiller listemizde bu araçlara yakından bakıyoruz.

Pagani’nin ürettiği en hızlı otomobiller:

Pagani Huayra Pearl (2017)

Pagani Imola (2020)

Pagani Huayra BC (2017)

Pagani Huayra 730S "Da Vinci" (2015)

Pagani Huayra Roadster BC (2020)

Pagani Zonda HP Barchetta (2018)

Pagani Zonda ZoZo (2015)

Pagani Zonda Revolucion (2013)

Pagani Zonda Revolucion (2013)

Araç tipi: Coupe

Motor gücü: 800 HP

Motor hacmi: 5.987 cc

Ağırlık: 1070 kg

Maksimum hız: 350 km/s

Pagani Zonda serisinin özel üretim modellerinden olan Pagani Zonda Revolucion; tasarım kısmında keskin gövde hatları, kırmızı/sarı yarış çizgileri ve devasa spoiler’ı ile ön plana çıkıyor. Arka tamponun ortasında bulunan dörtlü egzoz tasarımını koruyan Zonda Revoclucion, gerçekten en hoş görünen Pagani modellerinden biri.

Motor ve performans kısmına baktığımızda Pagani Zonda Revoclucion içinde 6 litre V12 atmosferik bir motor bulunduruyor. 800 beygir gücü üreten arkadan itişli bu motor ile Revoclucion, 0’dan 100’e 2,6 saniyede çıkarken saatte maksimum 350 km hız yapabiliyor.

Pagani Zonda ZoZo (2015)

Araç tipi: Coupe

Motor gücü: 760 HP

Motor hacmi: 7.291 cc

Ağırlık: 1210 kg

Maksimum hız: 350 km/s

Bir başka özel üretim model olan Pagani Zonda ZoZo, sadece bir tane bulunan özel bir araç. Japonya’nın en büyük online alışveriş sitelerinden biri olan Zozotown kurucusu Yusaku Maezewa için özel olarak üretilen Zonda ZoZo, 2016 yılında karıştığı kaza ile de gündeme gelmişti. Maezewa bu kazada aracı teslim aldıktan 1 sene sonra neredeyse perte çıkarmıştı.

Pagani Zonda ZoZo oldukça özel bir gövde materyaline sahip olmasına rağmen bu kazada aracın ön kısmı neredeyse yok olmuştu. Bu özel materyal ise Pagani’nin mühendisliğini konuşturduğu karbon fiber ve titanyum karışımı ve Carbotanium olarak adlandırılıyor. Motor kısmına baktığımızda Zonda ZoZo 7,3 litre hacminde devasa bir V12 atmosferik motora ev sahipliği yapıyor. 516 pound tork gücüne sahip olan bu motor 760 beygir gücü üretiyor ve 0’dan 100’e 2,6 saniyede çıkabiliyor.

Pagani Zonda HP Barchetta (2018)

Araç tipi: Coupe

Motor gücü: 800 HP

Motor hacmi: 7.291 cc

Ağırlık: 1250 kg

Maksimum hız: 355 km/s

Adeta bir tasarım harikası olan Pagani Zonda HP Barchetta, çıkış yaptığı tarihte 17,5 milyon dolarlık fiyatıyla dünyanın en pahalı arabası olarak nitelendiriliyordu. Zaten oldukça nadir görülen Pagani otomobillerin belki de en nadir görülen modeli olan HP Barchetta, tasarımı ile bizleri kendine hayran bırakıyor. Sadece 4 adet üretilen bu model, diğer modellere benzer şekilde Mercedes imzalı V12 7,6 litre bir canavara ev sahipliği yapıyor. 850 Nm torka sahip bu araç 0’dan 100’e 3,5 saniyede çıkıyor.

Pagani Huayra Roadster BC (2020)

Araç tipi: Coupe

Motor gücü: 810 HP

Motor hacmi: 5.980 cc

Ağırlık: 1217 kg

Maksimum hız: 370 km/s

Pagani’nin bugüne kadar ürettiği en pahalı Huayra modellerinden biri olan Pagani Huayra Roadster BC, fiyatının hakkını veren bir güç ve performans sunuyor. 6 litrelik AMG mimarili V12 twin turbo bir motora sahip olan Huayra Roadster BC, 1.000 Nm tork üretiyor. İsmini İnka rüzgar tanrısından alan Huayra, 7 ileri manuel şanzımana sahip ve 0’dan 100’e 2,8 saniyede çıkıyor. Tasarıma baktığımızda ise pistlerde görmeye alışık olduğumuz çizgiler ve araç numarası gibi detaylar bizleri karşılıyor. Metalik gümüş rengin üzerine uygulanan bu kırmızı ve siyah detaylar göze oldukça fazla hitap ediyor.

Pagani Huayra 730S "Da Vinci" (2015)

Araç tipi: Coupe

Motor gücü: 730 HP

Motor hacmi: 5.980 cc

Ağırlık: 1350 kg

Maksimum hız: 370 km/s

Sevilen Zonda modellerini tasarım bakımından bir araya getiren Pagani Huayra 730S “Da Vinci”, oldukça özel bir otomobil. Metalik koyu mavi rengin üzerine karbon fiber detaylar ve İtalyan bayrağı renginde çizgiler eklenen Huayra 730S, ünlü Ferrari koleksiyoncusu ve YouTuber Salomondrin için özel olarak üretildi.

Mavi üzerine sarı yan çizgiler ve yine sarı jantlar ile tamamlanan Huayra 730S, göze en çok hitap eden Pagani modellerinden biri. Huayra modellerinde görülen ve standart hâline gelen Mercedes imzalı 6 litrelik 12V motora sahip olan bu model, 0’dan 100’e 3,3 saniyede ulaşabiliyor.

Pagani Huayra BC (2017)

Araç tipi: Coupe

Motor gücü: 800 HP

Motor hacmi: 5.980 cc

Ağırlık: 1218 kg

Maksimum hız: 370 km/s

2016 Geneva Motor Show’da tanıtılan Pagani Huayra BC, yine oldukça özel bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Dünyadaki ilk Pagani otomobil sahiplerinden biri ve Horacio Pagani’nin arkadaşı olan Benny Caiola’ya adanan bu model, pistler için tasarlanan Zonda R ve Zonda Cinque modellerinden ilham alınarak yaratılmış.

Oldukça şık metalik gümüş tasarımı karbon fiber ön kaput ve mavi/beyaz yarış çizgileri ile tamamlayan Huayra BC, arka tamponda da karbon fiber tasarımla karşımıza çıkıyor. Motor kısmında ise klasik 6 litrelik 800 beygir gücü üreten V12 Mercedes-AMG motoru bizleri karşılıyor. Twin turbolu bu motor 0’dan 100’e 2,7 saniyede ulaşıyor. Geneva Motor Show’da daha tanıtılmadan tükenen Huayra BC’den sadece 20 adet üretilmişti ve otomobil 2,3 milyon euro fiyata sahipti.

Pagani Imola (2020)

Araç tipi: Coupe

Motor gücü: 827 HP

Motor hacmi: 5.980 cc

Ağırlık: 1246 kg

Maksimum hız: 370 km/s

Pagani’nin tasarım açısından kendini aştığı özel üretim modeli Pagani Imola, sadece 5 adet üretildi ve 5 milyon euro fiyata sahip. Huayra modellerinde kullanılan 6 litre 12V AMG motorun güçlendirilmiş versiyonuna sahip olan Imola, bu motor ile 1100 Nm tork ve 827 beygir gücü üretiyor.

Piyasadaki en hafif süper arabalardan biri Pagani Imola sahip olduğu twin turbolu özel motor ile 0’dan 100’e 2,8 saniyede çıkabiliyor. Tasarım noktasında ise Pagani Imola için ne desek yetersiz kalır. Need for Speed oyunlarında görebileceğimiz tarzda özel bir body kit ile gelen Imola; metalik gümüş rengi ve tasarımı tamamlayan mat siyah jantları ile göz dolduruyor.

Pagani Huayra Pearl (2017)

Araç tipi: Coupe

Motor gücü: 1350 HP

Motor hacmi: 5.980 cc

Ağırlık: 1350 kg

Maksimum hız: 400 km/s

Yine sadece 1 adet üretilen özel model olan Pagani Huayra Pearl, aynı zamanda Pagani’nin ürettiği en güçlü ve en hızlı otomobil oluyor. Yapımı 1 yıl süren gökyüzü mavisi karbon fiber gövde ile gözleri kamaştıran Huayra Pearl, asıl olarak motoruna yapılan modifiyeler ile ön plana çıkıyor. Huayra BC modeli merkez alınarak sahibi için özel tasarlanan Huayra Pearl, klasik Huayra modellerine göre daha yüksek performans sunuyor.

6 litre V12 Merdeces motorunun twin turbosuna yapılan modifiyeler sonucu Huayra Pearl 0’dan 100’e 2,2 saniyede çıkabiliyor, 1,350 beygir gücü ve 1000 Nm tork üretiyor. Trafiğe çıktıktan sadece birkaç ay sonra sarhoş bir sürücü tarafından neredeyse perte çıkarılan Huayra Pearl, bizzat Horacio Pagani tarafından yeniden hayata döndürülmüştü.

Pagani imzası taşıyan en hızlı otomobiller listemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Maksimum hız ön plana alındığında 370 km ve 350 km arasında daha birçok Pagani modeli bulunuyor. Bu içeriğimizde ise sizler için daha çok özel üretim olan modelleri sıralamaya çalıştık. Sizler de beğendiğiniz Pagani modellerini bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.