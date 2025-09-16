Tümü Webekno
Palworld'ün çıkış tarihi açıklandı

2024'e damga vuran Palworld, Erken Erişim sürecini tamamlıyor. Geliştirici Pocketpair, oyunun devasa yenilikler içeren tam sürümünün 2026'da geleceğini duyurdu.

Palworld'ün çıkış tarihi açıklandı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

2024'ün başında Erken Erişim'e açılıp satış rekorları kıran Palworld, erken erişim sürümü için sonunda yolun sonuna geliyor. Geliştirici Pocketpair, oyunun yaklaşık iki yıllık geliştirme ve geri bildirim sürecinin ardından 2026'da 1.0 versiyonuyla "tamamlanacağını" duyurdu.

Bu sadece bir versiyon güncellemesi olmayacak. Pocketpair, tam sürümle birlikte oyuna PvP arenası, keşfedilecek yeni adalar, yüzlerce yeni Pal ve ana hikayeyi sonlandıracak görevlerin ekleneceğini belirtti. Bu içerikler, oyunun toplam uzunluğunu artırmış olacak.

Tam sürümle birlikte en büyük beklentilerden biri de oyunun PlayStation 5'e gelmesi. Henüz resmi bir doğrulama olmasa da sektör kaynakları bu ihtimali güçlü görüyor. Ayrıca, Erken Erişim sonrası birçok oyunda olduğu gibi fiyatta bir artış yaşanması da bekleniyor.

Oyunlar

