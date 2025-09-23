Tümü Webekno
Palworld'ün Yeni Oyunu Palfarm Duyuruldu, İlk Fragman Geldi [Video]

Pocketpair, Palworld evreninde geçecek yeni oyun Palworld: Palfarm'ı duyurdu. Oyun, bir çiftçilik ve rahat yaşam tarzı simülasyonu türünde bir yapım olarak gelecek.

Palworld'ün Yeni Oyunu Palfarm Duyuruldu, İlk Fragman Geldi [Video]
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

2024 yılında çıkış yapan ve piyasaya sürüldüğü andan itibaren dünyayı kasıp kavurmayı başaran Palworld, son yılların en dikkat çeken oyunlarından biriydi. Pokemon benzeri karakterlerle donatılmış hayatta kalma türündeki bir yapım olan Palworld’ü, Pocketpair isimli şirket geliştiriyordu.

Şimdi ise Pocketpair’den yepyeni bir duyuru geldi. Geliştirici şirket, Palworld’ün ilk yan oyunu olarak nitelendirilen “Palfarm” ismi verilen yapımı resmen duyurdu. Oyundan ilk fragman da paylaşıldı.

Palfarm fragmanı:

Palfarm oyunu, yine Pokemon benzeri karakterler donatılan, Stardew Valley benzeri havaya sahip bir oyun olarak nitelendirilebilir. Palworld evreninde geçen, çiftçilik ve rahat yaşam tarzı temalı bir simülasyon olan Palfarm’da Pal isimli karakterler ile bir adada hayallerinizdeki çiftliği inşa edecek, burada çiftçilik yapacak, yemekler pişirecek, balık tutabilecek, el sanatlarıyla uğraşabileceksiniz. Hatta bazen bazı Pal’lar çiftliğinizi işgal etmeye çalışacak. Siz de onlarla çiftliğinizi korumak için onlarla savaşacaksınız. pal Tam adı Palworld: Palfarm olan oyunun Steam sayfası açılmış durumda. Buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Şu anda oyunu istek listesine ekleyebiliyorsunuz. PC’ye gelecek oyunun çıkış tarihi henüz belli değil.

Oyunlar

