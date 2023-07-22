Böyle bir başlığı görünce haberi ciddiye almakta zorlanabilirsiniz, ancak doğru. Dünya’ya 1232 ışık yılı uzaklıkta, Jüpiter’den %50 oranında daha büyük ve gazdan oluşan bir gezegen keşfedildi. İlk gözlemlere göre gezegenin yüzeyi pamuk şeker gibi yumuşacık forma sahip.

Tüm gezegenler, üzerinde yaşadığımız Dünya gibi içi kaynayan ve sert kabuklarla kaplı yapıya sahip değil. Hatta Güneş Sistemi’nde bile bu beklentiyi boşa çıkaracak Jüpiter adında bir gaz devi ile komşuyuz. Gaz devi derken, gerçekten de bu gezegenler; aslında küre formu almış, yoğunlaşmış gaz bulutlarından oluşuyorlar ve çoğu zaman, bu bulutların merkezindeki gezegenlerin boyutlar çok daha küçük oluyor.

İşte onlardan bir tane daha keşfedildi. Dünya’ya 1232 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu yeni gezegene WASP-193b kod adı verildi. Ancak ilk bulgulara göre bu gezegen, Jüpiter’den %50 oranında daha büyük olmasına rağmen oldukça hafif. Ayrıca Dünya’nın yoğunluğunun %1’i kadar sert. Bu da bilim insanlarının “pamuk şeker kadar yumuşak bir yapıda olduğu” yorumu yapmasını sağlıyor.

WASP-193b, bizim yıldızımız Güneş ile neredeyse aynı yaşta ve sıcaklıkta ve kendi yıldızına çok yakın. Ancak hakkında hâlâ cevaplanamayan pek çok soru var:

Gezegenin çevresinde döndüğü yıldız 6 milyar yaşında olduğu düşünülüyor. Hem ona çok yakın olması hem de yüksek hızlarda dönüş yapması sebebiyle atmosferindeki gazların şiştiği ve bu nedenle boyutunun büyüdüğü düşünülüyor. Ancak bilim insanları, gözlemledikleri özellikler üzerinden WASP-193b’nin doğasını, nasıl böyle bir yapıya kavuştuğunu henüz anlamlandıramadılar.

Nitekim James Webb Uzay Teleskobu’nun sahip olduğu üstün teknolojiler sayesinde astronomlar, bu yeni keşfedilen gezegenin gizemlerini daha kesin bir şekilde çözüme kavuşturabilirler. Çalışmayı gerçekleştiren ekipte görev yapan Liege Üniversitesi akademisyeni Khalid Barkaoui, WASP-193b’nin gezegenlerin evrimi hakkında bize önemli bilgiler sağlayabileceğini belirtiyor.