James Webb Uzay Teleskobu'nun Uzayda Olduğu 1 Yıl Boyunca Çektiği En İyi Fotoğraflar

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NASA’ya ait uzay teleskobu James Webb’den yeni görüntüler geldikçe adeta büyüleniyoruz. Uzayın derinliklerini gözlemleyip fotoğrafını çeken James Webb Uzay Teleskobu’nun ilk renkli fotoğraflarını yayınlamasının üzerinden bir yıl geçti.

Avrupa ve Kanada uzay ajanslarının NASA ile ortak çalışmasının bir ürünü olan James Webb Uzay Teleskobu, bir yıl içinde bakın neleri resmetmiş.

Evreni daha iyi gözlemlememizi ve öğrenmemizi sağlayan çığır açan keşifleriyle James Webb, bir sene boyunca ortaya harika görüntüler çıkardı.

NGC 3132 kodlu Güney Halka Bulutsusu, Stephan'ın Beşlisi, dev gaz bulutu Karina Bulutsusu ve dev gaz ötegezegeni fotoğraflandı.

ötegezegen

Spektrumun ötesindeki hayalet galaksinin detaylı fotoğrafı paylaşıldı.

spektrum

Ağustos 2022'de Jüpiter görüntülendi.

jüpiter

Eylül 2022’de Neptün’ün halkaları görüntülendi.

neptün

Ekim 2022'de VV 191 gök ada çifti görüntülendi.

uzay

Kasım 2022’de 270 milyon ışık yılı uzaklıkta, iç içe geçmiş bir çift gök adanın çarpışarak yeni yıldızların oluşması görüntülendi.

gökada

Aralık 2022'de NGC 7469'da yıldız oluşumu çekildi.

yıldız oluşumu

Ocak 2023’te Tarantula Bulutsusu'nun bileşik görüntüsü çekildi.

tarantula bulutsusu

Şubat 2023'te parlak beyaz, dairesel bir çekirdeğe sahip gri bir sarmal galaksinin fotoğrafı çekildi.

gri sarmal galaksi

Mart 2023'te çok nadir görülen Süpernova Öncülü yakalandı.

süpernovaöncülü

Nisan 2023'te Uranüs net bir biçimde görüntülendi.

uranüs

Mayıs 2023'te ana asteroit kuşağında nadir görülen bir kuyruklu yıldız türü etrafında ilk su buharı tespiti doğrulandı.

su buharı

Haziran 2023'te Dünya'dan 12 milyar ışıkyılı uzaklıkta bir galakside dumana benzer karmaşık organik moleküller keşfedildi.

organik moleküller

Temmuz 2023'te iki galaksinin çarpışmasıyla birlikte ortaya çıkan sarmal kızıl bir görüntü yakalandı.

iki galaksi

James Webb, ilk yılını Güneş'e benzeyen yıldızların doğuşunun bu harika yakın çekimiyle kutluyor.
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