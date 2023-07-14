NASA’ya ait uzay teleskobu James Webb’den yeni görüntüler geldikçe adeta büyüleniyoruz. Uzayın derinliklerini gözlemleyip fotoğrafını çeken James Webb Uzay Teleskobu’nun ilk renkli fotoğraflarını yayınlamasının üzerinden bir yıl geçti.

Avrupa ve Kanada uzay ajanslarının NASA ile ortak çalışmasının bir ürünü olan James Webb Uzay Teleskobu, bir yıl içinde bakın neleri resmetmiş.

Evreni daha iyi gözlemlememizi ve öğrenmemizi sağlayan çığır açan keşifleriyle James Webb, bir sene boyunca ortaya harika görüntüler çıkardı.

NGC 3132 kodlu Güney Halka Bulutsusu, Stephan'ın Beşlisi, dev gaz bulutu Karina Bulutsusu ve dev gaz ötegezegeni fotoğraflandı.

Spektrumun ötesindeki hayalet galaksinin detaylı fotoğrafı paylaşıldı.

Ağustos 2022'de Jüpiter görüntülendi.

Eylül 2022’de Neptün’ün halkaları görüntülendi.

Ekim 2022'de VV 191 gök ada çifti görüntülendi.

Kasım 2022’de 270 milyon ışık yılı uzaklıkta, iç içe geçmiş bir çift gök adanın çarpışarak yeni yıldızların oluşması görüntülendi.

Aralık 2022'de NGC 7469'da yıldız oluşumu çekildi.

Ocak 2023’te Tarantula Bulutsusu'nun bileşik görüntüsü çekildi.

Şubat 2023'te parlak beyaz, dairesel bir çekirdeğe sahip gri bir sarmal galaksinin fotoğrafı çekildi.

Mart 2023'te çok nadir görülen Süpernova Öncülü yakalandı.

Nisan 2023'te Uranüs net bir biçimde görüntülendi.

Mayıs 2023'te ana asteroit kuşağında nadir görülen bir kuyruklu yıldız türü etrafında ilk su buharı tespiti doğrulandı.

Haziran 2023'te Dünya'dan 12 milyar ışıkyılı uzaklıkta bir galakside dumana benzer karmaşık organik moleküller keşfedildi.

Temmuz 2023'te iki galaksinin çarpışmasıyla birlikte ortaya çıkan sarmal kızıl bir görüntü yakalandı.

James Webb, ilk yılını Güneş'e benzeyen yıldızların doğuşunun bu harika yakın çekimiyle kutluyor.