Ünlü Otobüs Firması Pamukkale Resmen İflas Etti

İzmir 1. Asliye Mahkemesi, Pamukkale AŞ'nin iflas ettiğine resmen hükmetti. Pamukkale ve bağlı markaları ile birlikte 600 otobüsü bulunan firma, 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflasına karar verilerek lağvedildi.
Şirketin mevcut durumda ekonomik faaliyetlerini yürütmesinin imkansız olduğu, mali durumunun varlığını devam ettirmesine imkan ve olanak vermediği görüşüne varan mahkeme, resmen iflas kararı verdi.
Şirketin mevcuttaki mal varlıkları ve isim hakkı elinde bulunan firmaları hakkında gereken kararlar önümüzdeki günlerde alınacak.
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