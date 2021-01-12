Panasonic, Yeni Araç İçi Kablosuz Şarj İstasyonunu Duyurdu

Panasonic, CES 2021 fuarında araç içerisine entegre edilebilen kablosuz şarj istasyonun tanıttı. 15w şarj desteği sunan bu istasyon, kablosuz şarj özelliği bulunan tüm akıllı telefon modellerinde kullanılabilecek.

Kablosuz şarj özelliği, yeni model birçok araçta kimi zaman opsiyonel, kimi zaman da standart bir donanım olarak karşımıza çıkıyor. Dev teknoloji şirketi Panasonic, araçlarda bu donanım ihtiyacını karşılayacak yeni bir teknolojiye imza attı.

Japon merkezli şirket, her araca uygulanabilecek bir model olan yeni araç içi kablosuz şarj teknolojisini, CES 2021 fuarında duyurdu. Markanın sunmuş olduğu iki yeni model, hızlı ve verimli şarj imkanı sunan kablosuz şarj istasyonundan oluşuyor.

İstasyon, kablosuz şarj desteğine sahip tüm modellerde kullanılabilecek

Kablosuz şarj istasyonlarından birisi hareketli bobin, diğeri de statik bobin sistemine sahip. Her iki modelde de verimli bir şekilde akıllı telefonlara şarj imkanı sunması hedefleniyor. İstasyon, sahip olduğu Bluetooth ve Wi-Fi bağlantıları sayesinde, telefon şarj halindeyken arama gerçekleştirme ve multimedya menülerine ulaşım imkanı sağlıyor.

Panasonic kablosuz şarj istasyonu, her model akıllı telefona uyum sağlayabilecek bir sisteme sahip. Hareketli bobinleri sayesinde, şarj istasyonu akıllı telefonun bulunduğu konum içerisinde hareket ederek herhangi bir temassızlığı ortadan kaldırıyor.

Termal yönetim konsunda son derece iddialı olan bu şarj istasyonu, 15w şarj desteği ile birlikte Qi 1.3 şarj standardına sahip.