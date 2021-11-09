Pandemi Kadınların Cinsel Sağlığını Olumsuz Etkiliyor

Trinity College Üniversitesi’nden bir grup akademisyen, pandeminin birçok kadının regl döngülerinin düzensizleşmesine ve cinsel dürtülerinin azalmasına neden olduğunu kanıtladı. Çalışmayı yürüten ekip, kadınların tıbbi bakım ve zihinsel sağlık desteğine ihtiyaç duyduklarına dikkat çekti.

Yaklaşık iki yıldır içinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisinden etkilemememek mümkün değil. Britanya'da bu sürecin fiziksel ve psikolojik etkilerini ortaya çıkarmaya yönelik yürütülen bir araştırma, pandemide kadınların yarısından fazlasının regl döngüleri ve cinsel dürtülerinin olumsuz etkilendiğini gösterdi.

Endokrinoloji Derneği’nin yıllık konferasında sunulan araştırmada Aralık 2019’da başlayan pandeminin kadınlar üzerindeki etkileri; yaş ortalaması 34 olan, 1335 kadının katılımıyla incelendi. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 54’ü cinsel dürtülerinin azaldığını, yüzde 56’sı ise pandeminin başlangıcısından bu ya da regl döngülerinde genel bir değişiklik olduğunu belirtti.

Pandemi kadınların 3'te 2'sinin sağlığını olumsuz etkiledi

Bu süreçte regl dönemlerinin ağır geçtiğini, ağrı çektiğini ve regl tarihlerinde düzensizlik yaşadığını söyleyen kadınların sayısında önemli bir artış oldu. Kadınların neredeyse 3’te 2’si regl semptomlarının kötüleştiğini belirtti. Tüm bunlara ek olarak kadınlarda şiddetli depresyon, anksiyete ve kötü uyku oranları halk genelinde görülenin 2 katına kadar yükseldi.

Kadınların regl döngüsünün bozulmasının; kötü uyku ve artan stres ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirten araştırmacılar, pandemide kötü uyuduğunu söyleyenlerin regl döngüsünde de değişiklik yaşanmasının yaygın olduğunu vurguladı.Trinity College’de araştırmayı yöneten bilim insanları, kaygı düzeyinde yaşanan artışın regl döngülerinde yaşanan olumsuz değişiklikler ve cinsel isteğin azalmasıyla da doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekti. Bu süreçte kadınların yaşadıkları stresin çoğunlukla aile için hastalık ve yas kaynaklı olduğu görüldü.

Araştırmacılar kadınlarda gözlenen bu durumun pandemiyle birlikte gelen emsalsiz psikolojik yük olduğu konusunda hemfikir oldu. Raporun yazarlarından Dr. Lisa Owens, “Pandeminin kadınların regl döngüleri üzerindeki etkisini öngörmüştük. Ancak bu kadar ciddi bir oranla karşılaşmayı beklemiyorduk.” dedi. Araştırma sonucunun kadınlarda tıbbi bakım ve psikolojik desteğe olan ihtiyacını gösterdiğini vurgulayan Dr. Michelle Maher, “Pandemi sürecinde cinsel ve zihinsel sağlık sorunları yaşayan kadınlara, pratisyen hekimlerine görünerek tavsiye almasını öneriyoruz” dedi.