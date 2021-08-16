Pandemi Sırasında Doğan Çocuklar Daha Düşük IQ'ya Sahip

ABD Brown Üniversitesi ve Rhode Island Hastanesi'nden bilim insanları, pandemi sırasında doğan bebeklerin IQ seviyelerini karşılaştırmak için yeni bir araştırma başlattı. 672 çocuğun katıldığı bu araştırmada, pandemi sırasında doğan çocukların normal dönemde doğan çocuklara göre daha düşük IQ'lu olduğu ortaya çıktı.

Amerikalı bilim insanlarının yapmış olduğu bir araştırma, COVID-19 pandemisinin yeni doğan çocuklar üzerinde bıraktığı etkiyi ortaya çıkardı. Brown Üniversitesi ve Rhode Island Hastanesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü bu ortak çalışmaya göre pandemi sırasında doğan bebeklerin sözel, motor ve genel bilişsel performansı, normal dönemde doğan bebeklere göre bir hayli düşük.

Pandemiden önceki 10 yılda doğan bebeklerle pandemi sırasında doğan bebeklerin IQ seviyesini karşılaştıran bilim insanları, aradaki seviye farkının 22 olduğunu ortaya çıkardı. Makalede yer alan bilgilere göre pandemiden önceki 10 yılda 3 ay ile 3 yaşındaki çocukların IQ ortalamları 100 iken, pandemi sırasında doğan bebeklerin IQ ortalamaları ise sadece 78.

Aile arası iletişim eksikliği, çocuklarda düşük IQ'ya yol açıyor:

ABD'nin Rhode eyaletinde ikamet eden 672 çocuk, Brown Üniversitesi'nden Doçent Dr. Sean Deoni'nin liderlik ettiği araştırmaya dahil edildi. Bu katılımcılardan 188'i Temmuz 2020'den sonra, 308'i Ocak 2019'dan önce, 176'sı Ocak 2019 ile Mart 2020 arasında doğduğu belirtilirken, çocuklardan hiçbirinde gelişimlerini engelleyecek türde bir rahatsızlık bulunmadığının da altı çizildi.

Araştırma kapsamında daha düşük sosyoekonomik imkanlara sahip çocukların IQ seviyelerinin diğerlerine göre daha düşük olduğu ortaya çıkarken, pandemi yüzünden ebevenynlerin stresli ve bitkin oluşunun çocuklara yansıdığı, bununda etkileşimi azaltarak düşük IQ'ya yol açtığı belirtildi. Araştırma, 3 ay - 3 yaş çocuklar için özelleştirilen IQ testleri ile gerçekleştirildi.