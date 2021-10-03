Texas Üniversitesi ve Wisconsin-Milwaukee Üniversitesi'nden bilim insanları, COVID-19 ve obezite arasındaki ilişkiyi araştırdı. Araştırmaya göre COVID-19, obezite bireylerin yoğun olduğu bölgelerde yaşayan yetişkin popülasyonlar için daha ölümcül oldu.

COVID-19 virüsünün diğer çeşitli hastalıklarla ilişkisi bilim insanları ve kurumlar tarafından araştırılıyor. Dünyanın birçok yerinde ölümlere sebep olan virüsten kaynaklı kapanmalarda, özellikle çocuklarda obezite oranının arttığı sonucuna ulaşılmıştı. Obezite ve COVID-19 ilişkisine yönelik bir araştırma daha yapıldı.

Texas Üniversitesi ve Wisconsin-Milwaukee Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından, COVID-19 ve obezite arasındaki ilişki araştırıldı. Araştırmaya göre COVID-19, obezite bireylerin yoğun olduğu bölgelerde yaşayan yetişkin popülasyonlar için daha ölümcül oldu. Nitekim, obezite de araştırmacılar tarafınadn büyük ölçüde şeker ve yüksek fruktozlu mısır şurubu ile yüklü yüksek kalorili diyetlerin yönlendirdiği bir salgın olarak değerlendiriliyor.

Vücut ağırlığı, COVID-19’a daha fazla maruz kalmaya yol açıyor

Bilim insanları bu araştırma için dünya çapında 154 ülkeden yaklaşık 5,5 milyar yetişkinde COVID-19 ölüm oranı ve aşırı kilo arasındaki ilişkileri analiz etti. Araştırmacılar, verilerdeki potansiyel kalıpları belirlemek için en yeni istatistiksel analiz tekniklerini kullandılar. Aşırı vücut ağırlığının COVID-19 virüsünün daha şiddetlenmesine yol açtığı ve bunun sonucunda ölüme götürebilecek çeşitli farklı hastalıklara da sebep olduğu kaydedildi. Bunun yanı sıra fazla vücut ağırlığı, daha fazla hacim ve daha uzun bulaşma süresi ile sonuçlanabileceğinden, COVID-19'a daha yüksek düzeyde maruz kalmaya da yol açabiliyor.

Araştırma sonucunda; ortalama olarak, yetişkin nüfustaki aşırı kilo oranındaki her yüzdelik artış, COVID-19 ölüm oranlarına %3,5 artış olarak etki ediyor. Bu da obezitenin COVID-19 için ciddi bir etki artırıcı risk olduğu anlamına geliyor.