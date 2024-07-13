Son zamanlarda yaşanan garip kaçakçılık girişimlerine bir yenisi eklendi. Bir adam pantolonunda 100 adet yılan kaçırmaya çalışırken yakalandı.

Çin'in Shenzhen bölgesinde bulunan Futian Aktarma Noktası, Hong Kong ile Çin'in bağlandığı bir sınır kapısı görevi de görüyor. Burada görevli gümrük görevlileri, bir adamın pantolonundaki garip hareketlerden şüphelendi. Burada söz konusu olan hareket ise adamın pantolonundaki 100 yılandan kaynaklanıyordu.

Çinli gümrük görevlileri, yaptıkları incelemede adamın pantolonuna çok sayıda cep dikildiğini ve bu ceplerin de bantla kapatılmış olduğunu fark etti. Resmi açıklamaya göre bu cepler incelendiğinde içlerinde farklı boy, şekil ve renklerde yılanlar olduğu ortaya çıktı.

Hayvan kaçakçılığı gittikçe artıyor

Her ne kadar seçtiği kaçakçılık yöntemi sıkıntı olsa da adamın üzerindeki yılanların zehirli olmadığı ifade edildi. Öte yandan henüz bütün yılanların cinsi tespit edilemedi, bu süreç devam ediyor. Kaçakçılığın nedeni olarak ise gittikçe büyüyen hayvan kaçakçılığı pazarı gösteriliyor. Bu pazarın suç örgütleri ile bağlantılı olduğu ve 20 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.

Özellikle Çin, kaçak hayvan ticareti ile ciddi sorunlar yaşıyor. Ülkede egzotik hayvanlara olan talep, tıbbi amaçlarla kullanılabildiğine inanılan hayvanların ticareti ve yatırım amacıyla toplanan hayvanlar ciddi bir pazar oluşturmuş durumda. Uzmanlar ise kaçırılan hayvanlardan çok daha fazlasının kaçakçılık ve yakalama süreçlerinde öldürüldüğünü belirtiyor.