Ülkemizde her geçen gün popülerlik kazanan Papara, son dakikalarını oldukça sıkıntılı geçiriyor. Kullanıcılar, hesaplarına erişemiyor. Sosyal medyada Papara'ya dair iddialar ortaya atılırken Papara tarafından da açıklama yapıldı.

Son dönemlerde ülkemizde büyük bir popülerlik kazanan Papara, son dakikalarını oldukça sıkıntılı bir şekilde geçiriyor. Papara kullanıcıları, Twitter'da yaptıkları paylaşımlarda uygulamaya veya siteye giriş yapamadıklarını belirtmeye başladı. Bazı kullanıcılarsa bir süre bekledikten sonra hesaplarına erişebildiklerini belirtti.

Papara'nın çökmesiyle birlikte haliyle on binlerce kullanıcı bu süreçte ne olduğunu merak etmeye başladı. Papara'nın neden çöktüğü hakkında Papara tarafından bir açıklama gelmiş olsa da bazı kullanıcıların yaptığı paylaşımlar, platformun aynı zamanda tepki çekmesine de neden oldu.

Papara'ya ulaşılamıyor:

Twitter'da bir kullanıcı, yaptığı paylaşımda yasa dışı bahisten dolayı kendisine gelen çağrı kağıdını paylaştı. Kullanıcı, paylaşımında 'Yasa dışı bahisten dolayı 1 hafta sonra duruşmam var. Papara'dan siteye gönderdiğim parayla alakalı ellerinde belge varmış. Aranızda var mı başka, eline kağıt gelen?' ifadesine yer verdi.

Kullanıcının yaptığı paylaşımda Papara'nın yasa dışı sitelerde ödeme yöntemi olarak kullanıldığına dair bir ipucu bulunuyordu. Bu da platformun şu anda yaşadığı sıkıntının nedeni olabilirdi. Öte yandan diğer kullanıcıların yaptığı paylaşımlar, Papara'nın sahibinin tüm parayı alıp ülkeden kaçtığı yönündeydi.

Papara'dan açıklama:

Bu tür iddialar sosyal medyada yayılırken Papara, Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak açıklama yaptı. Şirket, 'Yoğunluk kaynaklı bir sorun yaşamaktayız. Bu durum sebebiyle çok üzgünüz. Tüm Papara ekibi olarak çalıştığımızı belirterek kısa sürede düzeleceğinden emin olmanızı isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.' ifadesine yer verdi.

Yeni açıklama:

Papara, son yaptığı açıklamasında Papara Card'ın şu andan itibaren POS cihazları ve ATM'lerde sorunsuzca kullanılabileceğini açıkladı. Ancak Papara hesaplarına girişte yaşanan sorunların devam ettiği paylaşıldı.