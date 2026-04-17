TSMF, kayyım atanan Papara'yı satışa çıkarmıştı. Dijital finans platformunun yeni sahibi belli oldu.

Türkiye’nin en büyük dijital finans uygulamalarından olan Papara, geçtiğimiz yıl yasa dışı bahis soruşturmalarıyla gündeme gelmişti. Hatta bir ara platformun faaliyet izinleri iptal edilmiş ancak sonrasında yeniden izin verilmişti. Ayrıca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım atadığını da görmüştük.

Son zamanlarda ise Papara, TMSF tarafından satışa çıkarılmıştı. Beklenen ihale resmen gerçekleştirildi. İhalenin ardından da Papara’nın yeni sahibi resmen belli oldu. İşte Papara’nın geleceğini belirleyecek ihalenin detayları.

Yeni sahibi Emlak Katılım Bankası oldu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan açıklamaya göre PPR Holding ve bağlı olduğu Papara, gerçekleştirilen ihale sonucunda Emlak Katılım Bankası tarafından satın alındı. Devir işlemci öncesinde PPR Holding’e iat olan 220 milyon 384 bin TL’lik payların tamamının devir sonrası Türkiye Emlak Katılım Bankası’na geçtiği aktarıldı. Yani anlayacağınız Papara’nın tek sahibi artık Emlak Katılım Bankası.

Mayıs 2025’te gündeme gelen yasa dışı bahis soruşturmaların ardından Papara’nın sahibi de dahil birçok kişi gözaltına alınmıştı. TSMF de Papara dahil 10 şirkete kayyım atamıştı. Ocak 2026’da ise TSMF; Papara Teknoloji, Papara Elektronik Para dahil PRR Holding’e bağlı şirketleri satışa çıkarmıştı.