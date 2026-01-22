Tümü Webekno
Papara Satışa Çıkarıldı! İşte İhale Tarihi ve Bedeli

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Papara'yı da bünyesinde bulunduran PPR Holding Anonim Şirketi'ni satılığa çıkardı. İhale tarihi ve detayları da açıklandı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’nin önde gelen finansal hizmet şirketlerinden olan Papara, son zamanlarda ciddi iddialarla gündeme gelmişti. 31 Ekim 2025’te Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğ ile şirketin faaliyet izinleri iptal edilmişti. Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yakın zamanda alınan bir kararla faaliyet izninin iptali kararının kaldırıldığı açıklanmıştı. Firma, yasa dışı bahis iddialarıyla gündemdeydi ve soruşturma kapsamında TMSF kayyım atanmıştı.

Şimdi ise Papara ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ekonomim’in aktardığına göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, PPR Holding Anonim Şirketi ve ona bağlı ortakların paylarının satışa çıkarıldığını açıkladı. Papara da buna dahil olduğu için ihalede yerini alacak.

İhale bedeli 4 milyar 270 milyon TL olarak belirlendi

PPR Holding AŞ'ye yüzde 100 bağlı ortaklık paylarının satışa çıkarılacağı ihalede Papara Elektronik Para AŞ ile birlikte Papara Teknoloji, Papara Sigorta Aracılık Hizmetleri ve Papara Menkul Değerler şirketleri yer alıyor. Kapalı teklif ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı ifade edildi.

İhale için bedel 4 milyar 270 milyon TL olarak belirlendi. Katılmak isteyen yatırımcıların 213,5 milyon TL katılım teminatı yatırması gerektiği aktarılırken şartname bedeli 300 bin TL, inceleme ve tesis ziyareti için alınacak ücret ise 750 bin TL olarak açıklandı. Yatırımcıların 20 Ocak ila 6 Şubat 2026 döneminde veri inceleme yapabileceği, son teklif verme tarihi 9 Şubat olarak açıklandı. 10 Şubat’ta tekliflerin açılacağı ve ayrıca açık artırmanın gerçekleşeceği de bildirildi.

