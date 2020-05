Dünyanın en büyük yapım şirketlerinden bir tanesi olan Paramount’tan Mission: Impossible'ın yeni filmleri, The Tomorrow War, Transformers ve Dungeons and Dragons'ın vizyon tarihi belli oldu. Bu filmler arasından vizyona en erken girecek olan film The Tomorrow War olacak.

Dünya genelinde 4,2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 285 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsten etkilenen sektörler arasında sinema da bulunuyordu. Salgın sebebiyle film çekimlerine ara verilmiş ve birçok ülkede sinema salonlarının geçici olarak kapatılmasına karar verilmişti. COVID-19 salgını sebebiyle filmlerin vizyon tarihleri ertelenmişti. Şimdi ilerleyen dönemlerde vizyona girecek bazı filmlerin vizyon tarihleri açıklandı. Box Office Türkiye’de yer alan habere göre Mission: Impossible serisinin yeni filmleri, The Tomorrow War ve yeni Transformers filmlerinin Türkiye’deki vizyon tarihleri belli oldu. Filmlerin yeni vizyon tarihleri: Başrolünde Tom Cruise’un yer aldığı ünlü film serisi Mission: Impossible’ın yedinci filminin yeni vizyon tarihi belli oldu. Mission: Impossible 7, tıpkı ABD’de de olduğu gibi ülkemizde de 19 Kasım 2021 tarihinde gösterime girecek. Serini sekizinci filmi Mission: Impossible 8’in vizyon tarihiyse 4 Kasım 2022 olarak belirlendi. Geçtiğimiz haftalarda duyurulan yeni Transformers filminin de vizyon tarihi belli oldu. Serinin yeni filmi, ABD ile aynı tarihte, 24 Haziran 2022’de Türkiye’de vizyona girecek. Yönetmenlik koltuğunda Robot Chicken dizisi ve Lego Batman filmlerinin yönetmenliğini yapmış olan Chirs McKay’in oturduğu ve başrolünde Chris Pratt’in yer aldığı The Tomorrow War’un vizyon tarihi de 23 Temmuz 2021 olarak açıklandı. İLGİLİ HABER Görevimiz Tehlike 7'nin Çekimleri, Corona Virüsü Nedeniyle Durduruldu Dünya genelinde milyonlarca oyuncusu ve hayranı bulunan ünlü oyun serisi Dungeons and Dragons ise 27 Mayıs 2022’de vizyona girecek. Dungeons and Dragons’ın yönetmenlik koltuğunda John Francis Daley ve Jonathan Goldstein oturacak. Son olarak hatırlatalım; ülkemizdeki sinema salonları 15 Mart tarihinden bu yana kapalı.

Kaynak : https://boxofficeturkiye.com/haber/yeni-transformers-filmi-mission-impossible-7-the-tomorrow-war-gibi-paramount-filmlerinin-turkiye-icin-yeni-vizyon-tarihleri-belli-oldu--2614

