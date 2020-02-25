Görevimiz Tehlike 7 filminin İtalya'nın Venedik şehrindeki ilk etap çekimleri durduruldu. Ülkede görülen salgın vakalarının artması nedeniyle prodüksiyon süreci çıkmaza girdi.

Dünyada corona virüsü vakalarının sayısı artmaya devam ediyor ve salgının yarattığı endişenin eğlence sektörü üzerindeki etkisi de artıyor. Görevimiz Tehlike 7 filminin İtalya'da gerçekleşen çekimleri, ülkedeki corona virüsü vakalarının 219'a ulaşmasının ardından Venedik yerel yönetiminin müdahalesi nedeniyle durduruldu. İtalya'daki vaka sayısı Çin, Japonya ve Güney Kore'nin ardından en yüksek sayı.

Görevimiz Tehlike 7 filminin çekimleri Venedik'te başlamıştı ve ilerleyen zamanlarda ülkedeki başka bölgelere de taşınacaktı. Ancak corona virüsü salgını, prodüksiyona darbe vurdu. Çeşitli Avrupa ülkeleri, sınırlarını kapatarak hastalığa karşı önlem almaya başladı ve filmin çekimlerinin bundan sonra nasıl ilerleyeceği belirsiz.

Paramount yaptığı açıklamada, "Oyuncularımızın, ekibimizin güvenliği ve Venedik yerel yönetiminin corona virüsü tehdidine karşı halka açık faaliyetleri durdurma kararı nedeniyle üç haftalık prodüksiyon planını değiştiriyoruz. Bu süreçte ekibimizin kaygılarına kulak vermek istiyoruz ve prodüksiyon başlayana kadar evlerine dönmelerine izin veriyoruz. Durumu izlemeye, sağlık ve hükümet yetkilileriyle birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Görevimiz Tehlike 7, Corona virüsü salgınından etkilenen tek film değil. Bu ayın başlarında, James Bond serisinin 25. filmi No Time to Die'ın Çin'de gerçekleşmesi planlanan galası ve basın turu da salgın nedeniyle iptal edilmişti. Corona virüsü salgını ayrıca, Çin'de birçok sinema salonunun ve müzenin de kapatılmasına neden olmuştu.

Christopher McQuarrie tarafından yönetilen Görevimiz Tehlike 7'nin oyuncu kadrosunda Tom Cruise, Hayley Atwell, Rebecca Ferguson, Pom Klementieff, Vanessa Kirby, Nicholas Hoult ve Shea Whigham gibi yıldızlar yer alıyor. Filmin 23 Temmuz 2021'de vizyona girmesi bekleniyor ancak salgın nedeniyle erteleme haberi gelebilir.