İkonik korku filmi Paranormal Activity için yeni bir video oyunu duyuruldu. "Paranormal Activity: Found Footage" olarak isimlendirilen oyun için beklentiler, şimdiden tavan yapmış durumda.

Pek çok sinemaseverin favori korku filmlerinden bir tanesi olan "Paranormal Activity" ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yayımladı korku temalı oyunlarla bilinen DreadXP isimli stüdyo, "Paranormal Activity: Found Footage" olarak isimlendirdiği yeni bir oyun duyurdu. Geliştiriciliğini Darkstone Digital isimli ekip tarafından üstlenilen proje, mümkün olan en iyi korku deneyimini sunabilmek için Paramount Game Studios iş birliğinde hayata geçirilecek.

Darkstone Digital, korku türünün önde gelen oyunlarından biri olan The Mortuary Assistant'ın geliştiricisi konumunda. Hâl böyle olunca Paranormal Activity: Found Footage için beklentiler, daha şimdiden yükselmiş durumda. Peki Paranormal Activity: Found Footage, nasıl bir deneyim sunacak?

Oyun, filmin kendisiyle benzer bir yapıda olacak

Geliştirici ve yayımcı ekip, Paranormal Activity: Found Footage hakkında detaylı bir açıklama yapmadı ancak üstün körü yapılan açıklamalardan, oyunla filmin benzer bir yapıya olacağını anlıyoruz. DarkStone Digital'in üst yöneticilerinden Brian Clarke tarafından yapılan açıklamaya göre yaklaşmakta olan oyun, oyuncuların verdiği kararlara göre şekillenen bir yapıya sahip olacak.

Paranormal Activity: Found Footage, hangi platformlarda yayımlanacak?

Paranormal Activity: Found Footage'in hangi platformlarda yayımlanacağı şimdilik belli değil. Sektördeki genel beklenti ile oyunun tüm platformlarda bulunacağı. Böylelikle mümkün olan en geniş oyuncu kitlesine ulaşılmış olacak.

Oyun ne zaman yayımlanacak?

Paranormal Activity: Found Footage'in çıkış tarihine ilişkin de bir bilgi paylaşımı yapılmadı. Ancak Variety'de yayımlanan özel habere göre oyun, 2026 yılı için planlanıyor. Eğer bu iddia gerçeği yansıtıyorsa korku temalı oyun için birkaç yıl daha bekleyeceğimizi söyleyebiliriz.

Paranormal Activity: Found Footage için hazırlanan duyuru fragmanı: