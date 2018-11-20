  • Rockstar, Red Dead Redemption 2 Ürünlerini Satışa Çıkardı

Paraya Doymayan Rockstar, Red Dead Redemption 2 Ürünlerini Satışa Çıkardı

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Red Dead Redemption 2 ile oyun dünyasını sarsan Rockstar, resmi satış mağazası aracılığı ile çeşitli ilginç ürünler satmaya başladı.

Rockstar, uzunca süredir hem oyunlarını hem de oyunlar için ürettiği çeşitli aksesuar, tişört gibi eşantiyonları sattığı resmi sitesi Rockstar Warehouse aracılığı ile Red Dead Redemption 2 ürünlerini satışa sundu.

Rockstar - RDR2 Koleksiyonu

  • Brass Zippo Çakmak: 40 Euro
  • Varil Mumluk: 80 Euro
  • Dinamit Mumluk: 65 Euro
  • Bardak Mumluk: 43 Euro
  • Deri iPad Kapak: 75 Euro
  • Deri iPhone Kapak: 30 Euro
  • Saklanabilir Shot Bardağı: 15 Euro

Gördüğünüz üzere ürünler oldukça şık ve hoş dursa da fiyatları biraz uçuk. Elbette bu tür ürünlerin oyunların ciddi koleksiyonerleri tarafından satın alındığını düşünürsek fiyatları da anlayışla karşılamak mümkün. Siz de ürünlerin tamamına bir göz atmak isterseniz Rockstar Warehouse'a buraya tıklayarak erişebilirsiniz.
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Kaynak : https://rockstarintel.com/red-dead-redemption-2-collection/
Etiketler: rockstar games
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