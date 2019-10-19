Parmak Kontraktürünün Tedavisi İçin Yerli Cihaz Geliştirildi

Kayseri’de düzenlenen “Benim İşim Girişim” yarışmasının kazananı olan parmak kontraktörü açma cihazı, eklem hareket bozukluklarında kapalı yöntemle yaklaşık bir ayda tedavi imkânı sağlıyor. Cihazın geliştiricisi Dr. Mustafa Deveci, 10 yıllık bir Ar-Ge sonucunda bu cihazı geliştirdiklerini söylüyor.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ve Erciyes Teknopark AŞ ortaklığıyla “Benim İşim Girişim” adlı bir yarışma düzenlendi. Yarışmanın kazananı ise Ortopedi ve Travmoloji Uzmanı Dr. Mustafa Deveci ve ekibinin geliştirdiği parmak kontraktörü açma cihazı oldu. Parmaklardaki eklem hareket bozukluklarının tedavisinde kullanılan bu cihaz, kapalı yöntemle yaklaşık bir ay gibi bir sürede tedavi imkânı sağlıyor.

Parmak kontraktörü açma cihazı için ciddi yatırımlar yaptıklarını söyleyen Dr. Mustafa Deveci, geliştirdikleri cihazla ilgili olarak şunları söyledi: “Parmakların eklem hareket açıklığının yeteri kadar sağlanamadığı, bükük kaldığı ya da dümdüz kaldığı, bükülemediği, bükükken de açılamayan hastalıklar (kontraktür) vardır. Bunlara cerrahi işlemler yapıyoruz. Dünyada da rutin işlem açık cerrahidir. Fakat bu cerrahi işlemlerin başarı oranı yüzde 8-10 arasında değişmekte, 3-6 ay sonrasında hastanın ameliyat öncesi haline dönme oranı oldukça yüksektir. Acaba bu durumu açık ameliyatsız nasıl çözeriz diye düşündük. 10 yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından hayal ettiğimiz ürünün Erciyes Teknopark bünyesinde 3 boyutlu modellemelerini yaptık. Daha sonra prototipini ürettik.”

Hasta memnuniyeti

Ürettikleri prototipi şu an için 2-3 hastada kullandıklarını belirten Deveci, yüzdeye vurmak için hasta sayısının yetersiz olduğunu, bilimsel bir veriden bahsedilebilmesi için en az 15-20 hastada çalışma yapılması gerektiğini söyledi. Ancak Deveci, tedavinin uygulandığı 3 hastada da %100 başarı elde ettiklerini ifade etti.

Dr. Mustafa Deveci, geliştirdikleri ürünün ulusal ve uluslararası patent başvurularının yapıldığını, cihazın devlet ödemeleri kapsamında olduğunu belirtti. Deveci, hasta memnuniyetinin oldukça yüksek olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

“Cihaz vücuda yerleştirildikten sonra günlük 3 derecelik düzeltmeler yapıyoruz. Toplam vücutta kalma süresi uzatmalarıyla birlikte 1 aydır. 25 gün düzeltme, 5 gün de bekleme süresi. İlk vakamız 2 taraflı bir hastaydı. Bir tarafına uyguladık. Diğer tarafı için de bir süre ara vermek istedik. Hastanın 15 yıllık kontraktürü vardı. Israrla 'hocam diğer tarafını da yapar mısınız' dedi. Diğer tarafı da yaptık ve fiksatör şu an hastanın parmağında bulunmakta. Yaklaşık 10 gün sonra da diğer tarafı çıkartacağız.”