Parodi Nobel Ödüllerinin Kazananları Belli Oldu

Harvard Üniversitesi'nin bu yıl 31. kez düzenlediği Ig Nobel Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Etkinlikte en çok dikkat çeken kategoriler, tıp ve ekonomiydi. İşte gerçek Nobel Ödülleri'nin parodisi olarak gerçekleştirilen Ig Nobel Ödülleri'nin bu yılki kazananları...

Dünyanın en prestijli üniversitelerinden bir tanesi olan Harvard, yıllardır dünyaca ünlü Nobel Ödülleri'nin parodi versiyonunu düzenliyor. "Ig Nobel Ödülleri" olarak isimlendirilen ve bu yıl 31. kez düzenlenen etkinlik, anlamsız ve saçma olarak kabul edilen bilimsel çalışmaları ödüllendirmesiyle biliniyor.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl çevrimiçi olarak düzenlenen Ig Nobel Ödülleri'nin kazananları, oldukça garip çalışmalar oldu. Olcay Cem Bulut, Dare Oladokun, Burkard Lippert ve Ralph Hohenberger isimli bilim insanlarının 18 çiftin katılımıyla gerçekleştirdiği "orgazm olmanın burun tıkanıklığına etkisi" isimli araştırması, tabiri caizse yılın en saçma tıbbi bilimsel araştırması olarak seçildi. Araştırmanın sonucunu merak edenler için; evet, orgazm olmak burun tıkanıklığına iyi geliyor. Araştırmaya göre orgazm olan çiftler, orgazmdan sonraki 60 dakika boyunca daha rahat nefes alıyorlardı.

"Siyasilerin göbeği ne kadar büyükse, ülkedeki yolsuzluk da o kadar fazla oluyor"

Ekonomi alanında da ödül veren Harvard Üniversitesi, bu yıl üzerinde çok durulması gereken bir araştırmaya dikkat çekti. Fransız araştırmacı Pavlo Blavatskyy tarafından yürütülen ve siyasetçilerin göbeğine odaklanan araştırmaya ödül verildi. Bu bilimsel çalışmaya göre bir ülkedeki siyasetçiler ne kadar obezse, o ülkedeki yolsuzluk oranı da bir o kadar fazlaydı...

Ig Nobel Ödülleri kapsamında ödüle layık görülen bir diğer isim ise Robin Radcliffe isimli veteriner hekimdi. Radcliffe ve ekibi, yaptıkları bir araştırma ile gergedanların hava yoluyla taşınırken ayaklarının bağlanarak havaya asılmasının daha iyi olduğunu ispat ettiler. Normal bir insana göre akıl almaz olan bu yöntem, hayvanları korumak için yapılan araştırmalardan bir tanesiydi. Hayvanlar demişken; biyoloji alanında ödül alan araştırma ise kedilerin bilgi paylaşımı yaparken seslerini bilinçli olarak değiştirdiklerinin keşfedilmesiydi. Ayrıca, kaldırımlardaki çiğnenmiş sakızları toplayarak araştırma yapan bir grup bilim insanı da ekoloji kategorisinde ödüle layık görüldü.

Nobel Ödülleri demişken; Barış ödülüne değinemeden geçmek olmaz. Ig Nobel Barış Ödülü'nün kazanları, Ethan Beseris, Steven Naleway ve David Carrier isimli bilim insanları oldu. Bu bilim insanları, sakal bırakmanın yüzü koruduğunu tespit ettiler. Utah Üniversitesi'nde yapılan çalışmaya göre sakalın yüzde oluşturduğu katman, yüzün zayıf bölgelerinin korunmasını sağlıyor...