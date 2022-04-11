ABD, Pasaportlarına Yeni Bir Cinsiyet Seçeneği Ekledi

Geçtiğimiz yılın ekim ayında ilk kez kendini cinsel olarak tanımlamak istemeyen bir vatandaş için "X" cinsiyetli pasaport veren Colorado eyaletindeki uygulama ABD geneline yayıldı. Artık ABD'de dileyenler kendini kadın ya da erkek yerine "X" olarak tanımlayabilecek.

Yaklaşık 330 milyonluk nüfusu ile dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi olan ABD, 1 milyondan fazla vatandaşını yakından ilgilendiren bir karara imza attı. İlk olarak ekim ayında bir kadının kendini kadın veya erkek olarak tanımlamak istememesi sonrasında yargıya taşınan 'cinsiyet belirtme' konusunda yeni bir döneme girildi. Yargıdan çıkan sonuç neticesinde Colorado eyaletinde yaşayan bir kişiye cinsiyet bölümünün "X" olarak ifade edildiği pasaport verilmişti. Joe Biden yönetimi ise bu durumu ülke geneline yaymaya karar verdi.

Kendini erkek, kadın veya trans olarak tanımlamak istemeyen ve sayıları ABD genelinde 1 milyonu aştığı tahmin edilen Amerikalılar için yeni bir dönem başlatan hükümet, pasaportlarda dileyenlerin kendini "X" şeklinde tanımlayabileceğini duyurdu.

"Her Amerikalının kendisi olma hakkı var"

Biden yönetimi bu kararla trans karşıtı eyalet yasalarına karşı koymayı planlıyor. Ayrıca bu kararın ilerleyen günlerde daha fazla belgede yer alabileceği de konuşuyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, cinsiyeti "X" olarak işaretleyebilme seçeneğinin önümüzdeki yıl pasaport dışındaki belgelerde de kullanılabileceğini belirtirken, Beyaz Saray'dan konuya ilişkin kısa bir açıklama geldi.

Beyaz Saray, "Her Amerikalının kendisi olma hakkı var. Ancak hala çok sayıda trans Amerikalı sistematik engellerle, ayrımcılıkla ve şiddet eylemleriyle karşı karşıya kalıyor" sözleriyle kararı duyurdu. Bu kararı LGBTi+ bireyler için devrim niteliğinde olduğunu savunan aktivistler, geçtiğimiz yıla kadar ülkede cinsiyet değişikliği yapmak isteyenlerin doktordan belge almak zorunda kaldıklarını hatırlattı.

Peki siz bu karar ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce bu karar diğer ülkelerde de uygulanmaya başlar mı? Yorumlarda belirtebilirsiniz...