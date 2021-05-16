Pasifik Okyanusu'nda, Plütonyum Atomları Keşfedildi

Bilim insanları Pasifik Okyanusu'nun zemininde gerçekleştirdikleri incelemelerde, Güneş Sistemi'nin oluşumundan çok daha eski bir döneme ait olduğu tespit edilen plütonyum atomları keşfetti. Elde edilen verilerin gezegenimizdeki elementlerin kökeni hakkında önemli bilgiler sunacağı düşünülüyor.

Avustralyalı bir grup bilim insanı, Pasifik Okyanusu'nun zemininde yaptıkları incelemeler sırasında oldukça önemli bir keşifte bulundu. Okyanusun yaklaşık olarak 1.5 km derininde gerçekleştirilen incelemeler sırasında, plütonyum-244 izotopuna rastlandı. Konuya ilişkin araştırma sonuçları, araştırmayı yürüten bilim insanları tarafından Science dergisinde yayınlandı.

Bu keşif son derece önemli çünkü araştırmayı yürüten bilim insanlarına göre okyanus zemininde tespit edilen bu izotop, bize gezegenimizdeki ağır metallerin oluşumuna yönelik önemli bilgiler verecek. Keşfi önemli kılan bir diğer detay ise plütonyum-244'ün gezegenimizin çevresinde bir yerlerde milyarlarca yıl önce yaşanmış büyük bir kozmik patlamanın kanıtı olabilecek olması.

Patlama sonrası kozmik toz olarak atmosferimize yağmış olabilir:

Avustralya Nükleer Bilim ve Teknoloji Organizasyonu'ndan bilim insanlarının, bulunan bu plütonyum-244 izotopuna yönelik düşüncesi ise şöyle; bundan 4,5 milyar yıl önce, Güneş Sistemimiz oluşmaya başlamasından hemen önce büyük bir patlama meydana geldi. Bu büyük patlamanın iki nötron yıldızının birleşmesinden kaynaklı olabileceği düşünülüyor. Bu sırada açığa çıkan plütonyum-244 ise Güneş Sistemimize ve ardından gezegenimize kozmik toz olarak yağdığı düşünülüyor.

Üzerinde durulan bir diğer ihtimal ise plütonyum-244'ün kaynağının bir süpernova patlaması olabileceği. Plütonyum-244'ün büyük kozmik olaylar sırasında açığa çıktığı biliniyor ancak bu konuda net verilere ulaşmak tahmin edeceğiniz üzere zor. Ancak okyanus tabanları gibi gezegendeki dezenformasyondan uzak bölgelerden elde edilen bu tür veriler, araştırmalar için önemli bir yer tutuyor.