Bilim İnsanları, Yeni Kozmik Patlama Sınıfı Keşfetti

Gök bilimciler, gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında bir tanesi Dünya’dan 500 milyon ışık yılı, diğeri 3,4 milyar ışık yılı uzaklıktaki galaksilerde gerçekleşen patlamaların yeni bir kozmik patlama sınıfından olduğunu keşfetti.

Bilimin ve teknolojinin sürekli olarak gelişmesi, insanlığın evreni anlama çabalarına katkı sunmaya devam ediyor. Anadolu Ajansı’nın Science Daily’ye dayandırdığı haberine göre bilim insanları, dünyadan farklı uzaklıklardaki iki farklı galakside yeni kozmik patlamalar keşfetti.

Bilim insanları tarafından yapılan açıklamaya göre 2016 yılında, gezegenimizden yaklaşık 500 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir galakside ve 2018 yılında 3,4 milyar ışık yılı uzaklıktaki galakside meydana gelen patlamalar, süpernova patlamaları ve gama ışını saçan patlamalara benzerlik gösterse de bunlardan ayırt edici bazı özelliklere sahip.

Yeni kozmik patlama sınıfı:

Yapılan açıklamalara göre CSS161010 ve ZTF18abvkwla şeklinde adlandırılan patlamalar; Catalina Real-time Transient Survey, All Sky Automated Survey ve Zwicky Transient Facility tarafından keşfedildi. Patlamaları inceleyen iki farklı ekip; Very Large Array, Dev Metredalga Radyo Teleskobu ve Chandra X-ışını Gözlemevi’nde araştırmalarını sürdürdü.

CSS161010 olarak adlandırılan patlamanın üstünde çalışan Northwestern Üniversitesi’nden Deanne Coppejans, gerçekleşen bu patlamayla yıldızlararası boşluğa umulmadık miktarda materyalin çok yüksek bir hızda fırladığını söyledi. ZTF18abvkwla patlaması üzerinde çalışan Anno Ho ise cismin radyo emisyonunun gama ışını kadar parlak olduğunu belirtti.

Deanne Coppejans’ın çalışma arkadaşı Rafella Margutti, patlamayla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Neye baktığımızı anlamak, çok olağan dışı olduğundan neredeyse iki yılımızı aldı.” Gezegenimize farklı uzaklıklarda gerçekleşen bu iki patlamanın, AT2019cow kozmik patlamasıyla ortak yanları olduğu ifade edildi.