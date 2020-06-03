Path of Exile: Harvest Resmi Olarak Tanıtıldı

Path of Exile’ın en yeni genişleme paketinin çıkışına iki haftadan biraz daha uzun bir zaman kaldı. Yeni ek paketten beklememiz gerekenleri bir araya getirdik. Gelin bu yeniliklere yakından bakalım.

Oynaması ücretsiz devasa bir rol yapma oyunu olan Path of Exile’ın her birkaç ayda bir yeni ek paketleri geliyor. Diğer oyunlardaki sezonlara benzer bir şekilde oyun her yeni sezonla birlikte ayrı bir temaya kavuşuyor.

Özellikle koronavirüs salgını döneminde oyuncu sayısında artış gözlenen oyunun yeni ek paket zamanı yavaş yavaş geliyor. 2 haftadan biraz daha uzun bir süre sonra Path of Exile: Harvest oyuncuları bekliyor olacak.

Canavar eken, 'Life Force' biçer:

Path of Exile’ın her ek paketinin ayrı bir teması var. 'Harvest' yani hasat adlı bu temada da oyuna 'Life Force' eklenecek. Bulduğumuz tohumları ekerek çağırdığımız büyülü hayvanları avlıyor, onların 'Life Force’unu kendimize alıyoruz.

Peki topladığımız bu 'Life Force' ile ne yapıyoruz? Yanıt, zanaat. PoE oynayanların bildiği üzere oyunda farklı bir ekonomi ve zanaat sistemi var. Life Force bize çeşitli büyülü eşyalar üretmekte lazım oluyor. Böylece ekipmanlarımızı da kişiselleştirebiliyoruz.

Tohumlar (oyunda 'seed' diye geçecek) farklı nadirlik seviyelerinde olabilecek. Bir tohum ne kadar nadirse o kadar nadir ve güçlü bir canlı çağıracak. Bu da bize daha fazla Life Force şansı verecek. Ersi, Janaar ve Namharim isimli üç önemli canavar oyuna eklenecek. Bu canavarlar en güçlü rakiplerimiz olarak en çok Life Force veren kaynaklar olacak.

Çift el silah sevenlere müjde:

Oyunda yeni ek paketle birlikte çift elli silahlara yeni özellikler ve daha güzel görsel efektler gelirken 'Pasif Yetenek Ağacı' da yeniden şekillendirilecek. Warcry özellikleri, etrafta bulunan düşmanlara göre değişiklik gösterecek.

Pasif Yetenek Ağacı’na; yeni seçenekler, bir yeni pasif yetenek ve bir anahtar yetenek eklenecek. Ayrıca 12 özel eşya oyuna dâhil edilecek. Eski eşyalardan da 50 tanesi dengelenecek ve yeni pakette daha uyumlu hâle getirilecek.

Oyunla ilgili en önemli değişiklikse yeni render sistemi olabilir. Böylece oyun, grafik anlamda ilerleme kaydedecek ve başka yeniliklere de altyapı sağlanmış olacak. Path of Exile: Harvest, 19 Haziran’da PC’ye ve 24 Haziran’da konsollara gelecek.