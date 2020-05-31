'Remaster Yapılsa da Yeniden Oynasak' Dedirten 8 Oyun

Geçmişte bilgisayarlarımıza konuk olmuş, efsane mertebesine yükselmiş olan pek çok oyun günümüzün teknolojisi ile uyumlu olmadıkları için ya da başka nedenlerden dolayı oynanamıyor. Remaster olsa da oynasak dediğimiz oyunları sizin için listeledik.

Video oyunları, kişisel bilgisayarlar ve ev konsolları ile birlikte daha popüler hale geldi. Günümüzde artık iş hayatında yerini almış, kendi hayatını kurmuş bir oyuncu kitlesi var. Bu kitle, çeşitli nedenlerden dolayı eski oyunları özlüyor.

Yeni oyunlar öğrenmeye zaman ayırmak istemeyen, aslında böyle bir zamanı da pek olmayan oyuncular eski oyunlara dönmek istediklerinde ise teknoloji farkından ve başka nedenlerden dolayı aradıklarını bulamıyorlar. Son yıllarda bu durumun da etkisiyle Remaster yapılan çok sayıda oyun var. Biz de iyi bir remaster versiyonu olsa tadından yenmeyecek oyunları listeledik.

Listede hangi oyunlar var?

Öncelikli olarak listede yer alma potansiyeline sahip pek çok oyun olduğunu kabul etmek gerekiyor. Bu yüzden karar verirken çeşitli kurallar belirlemek ve ona göre hareket etmek en doğrusu olacaktır. Listede bir seriden en fazla 1 oyun olabilir, yani Final Fantasy serisinden remake seçeceksek en fazla 1 oyun seçebileceğiz. Ayrıca son 5 yılda çıkan oyunlar da liste dışında bıkarılacak, zira bu oyunlar modern teknoloji ile uyumlu. Listede bilgisayar oyunları yer alacak.

İşte remaster/remake görmek istediğimiz oyunlar:

The Lord of The Rings: Battle for Middle Earth

Myst

Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge

Quake 2

Star Wars: TIE Fighter

Deus Ex

Max Payne

Star Wars: KOTOR

The Lord of The Rings: Battle for Middle Earth

Türü: Strateji

Strateji Çıkış Tarihi: 6 Kasım 2004

6 Kasım 2004 Yayıncı: Electronic Arts

Yüzüklerin Efendisi dünyasında yüzük savaşlarının kaderini kendimizin şekillendirdiği oyun, bir dönem bütün internet kafelerin bilgisayarlarını da süslemişti. Serinin devam oyunları da gelmiş olsa da hiçbiri ilk oyunun verdiği tadı vermedi. O dönemde filmlerin de yarattığı ilgiyi çok iyi yönlendiren Electronic Arts büyük başarı yakalamıştı.

Myst

Türü : Macera, Bulmaca

: Macera, Bulmaca Çıkış Tarihi : 2 Ocak 1999

: 2 Ocak 1999 Yayıncı: Cyan Worlds

Cyan Worlds tarafından yapılan oyunlar arasında ayrı bir yere sahip olan Myst, Masterpiece Edition ile uzun yıllar önce güncellenmiş grafiklere sahip olsa da oyun modern bilgisayarlarda yeniden oynanmayı hak ediyor. Geçmişin gizemlerini çözmeye çalıştığımız bu oyun, insanların keyifli zaman geçirmelerini sağlamıştı.

Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge

Türü : Macera, Bulmaca

: Macera, Bulmaca Çıkış Tarihi : 1991

: 1991 Yayıncı: LucasArts

Monkey Island serisindeki oyunları ayırmak zor olsa da LeChuck’s Revenge bir adım öne çıkıyor. Korsan olma sevdalısı Guybrush Threepwood, zombi korsan LeChuck ile karşı karşıya geliyor. Oyun aslında 2010 yılında yenilenerek satışa sunulmuştu ancak bu, özellikle de yeni konsolların şafağında bir remaster daha kaldıramayacağı anlamına gelmiyor.

Quake 2

Türü : Aksiyon

: Aksiyon Çıkış Tarihi : 9 Aralık 1997

: 9 Aralık 1997 Yayıncı: Activision

Yakın zamanda RTX destekli bir versiyonu ücretsiz olarak yayınlanan oyun hızlı olması, haritaları, roket zıplaması gibi özellikleriyle hatırlanıyor. Bir neslin ilk oynadığı FPS oyunu olan Quake II’nin teknolojinin nimetlerinden yararlanması herkesi mutlu edecektir.

Star Wars: TIE Fighter

Türü : Uzay, Simülasyon

: Uzay, Simülasyon Çıkış Tarihi : 1 Temmuz 1994

: 1 Temmuz 1994 Yayıncı: LucasArts

Galaktik İmparatorluk Donanması, isyancıların son kalelerinin bastırılması, düzen ve kanunun yeniden sağlanması için tüm pilotları göreve davet ediyor. Bir starfighter pilotu olarak biz de galaksinin dört bir yanında imparator için asi avlıyoruz. Tüm zamanların en eğlenceli Star Wars oyunlarından biri olan Tie Fighter da modern bir versiyonu hak ediyor.

Deus Ex

Türü : Cyberpunk, RYO

: Cyberpunk, RYO Çıkış Tarihi : 22 Haziran 2000

: 22 Haziran 2000 Yayıncı: Square Enix

2052 yılında geçen bu oyunda dünya, kaotik ve tehlikeli bir yer haline gelmiş durumda. Teröristler sokaklarda geziyor, uyuşturucu satıcıları artık kendileriniz saklamaya gerek duymuyor, ekonomiler ise çöküşün eşiğinde. Biz de düzeltebildiğimiz kadarını bazen saklana gizlene, bazen vura kıra düzeltiyoruz. 2000 yılında oyuna katılamayan özelliklerin de olduğu bir remake tadından yenmeyecektir.

Max Payne

Türü : Aksiyon, Noir

: Aksiyon, Noir Çıkış Tarihi : 25 Temmuz 2001

: 25 Temmuz 2001 Yayıncı: Rockstar Games

Eskiden kolluk kuvvetlerinde görevli olan bir karakteri oynadığımız bu oyunda, ailemizin öldürülmesi üzerine intikam yemini ediyor, şehrin suç örgütlerine karşı tek başımıza umutsuz bir savaş başlatıyoruz. Punisher’ın hikayesi gibi duran bu senaryo aslında Max Payne oyununa ait. Bullet Time gibi özellikleriyle aklımıza kazınan oyun da yenilenmeyi hak ediyor.

Star Wars: Kotor

Türü : RYO

: RYO Çıkış Tarihi : 19 Kasım 2003

: 19 Kasım 2003 Yayıncı: LucasArts

Galaktik İmparatorluk’tan 4000 yıl öncesinde geçen bu hikayede yüzlerce Jedi, Sith’ler tarafından katledilmiştir. Jedi düzeninin son umuduysa tabii ki biziz. Güç’te ustalaşmak ve Cumhuriyet’i kurtarmak bize kalıyor. Tabii karanlık tarafa geçmediğimizi varsayarsak.

Mansiyon Ödülleri

FIFA Street: FIFA 20’ye Volta modu gelmese kesinlikle anılmayı hak eden bir oyundu.

FIFA 20’ye Volta modu gelmese kesinlikle anılmayı hak eden bir oyundu. Warcraft III: Reign of Chaos: Haklı sebeplerden ötürü Reforged versiyonu yok sayıyoruz.

Reign of Chaos: Haklı sebeplerden ötürü Reforged versiyonu yok sayıyoruz. Legacy of Kain: Soul Reaver: Bir bilgisayar oyunu değil, konsol oyunu olduğundan dolayı listeye giremedi.

Sizin de listede olmasını istediğiniz oyunlar var mı? Yorumlarda istediğiniz oyunları belirtebilirsiniz.