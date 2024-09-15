Her ne kadar sinema salonlarında patlamış mısırla film izlemek modern bir alışkanlık gibi görünse de bu lezzetli atıştırmalığın kökleri tam 7000 yıl öncesine dayanıyor. Evet, yanlış duymadınız!

Mısır tanelerinin ısıya dayanamayarak patlayıp hafif, kabarık bir hâle gelmesi, aslında tarih öncesi insanların keşfettiği bir fenomendi.

Şimdi biraz geriye gidelim ve bu antik atıştırmalığın hikâyesine göz atalım.

Mısırın Güney Amerika'daki başlangıcı

Mısırın ana vatanı olarak bilinen Güney Amerika, özellikle bugünkü Peru ve Meksika toprakları, patlamış mısırın doğuşuna tanıklık etti.

Arkeologlar, Peru'daki eski yerleşim yerlerinde yapılan kazılarda binlerce yıllık patlamış mısır kalıntılarına rastladılar. Bu kalıntılar, 5500 yıl öncesine kadar uzanıyor.

Ancak bilim insanları bu atıştırmalığın daha da eskiye, 7000 yıl öncesine kadar izinin sürülebileceğini gösteren kanıtlar buldu. Mısır kâsesin o dibindeki, dişlerimize takılan parçaların yenilebilir hâle gelmesi için darının ısıtılması gerekiyordu. Bulunan da tam olarak o dipteki parçalardı.

Meksika’daki kuru mağaralarda 9000 yıl kadar erken bir tarihte mısır çiftliğine dair kanıtlar vardı. Çiftçiler mısırı, teosinte adı verilen bir ottan evcilleştirmişlerdi.

Tabii ki mısırın patlamış hâlini nasıl keşfettiklerini bilemiyoruz ancak ısıya maruz kaldığı ortada. Artık ateş yakarken mısır düştü de patladı muallak.

Peki, bu minik mısır taneleri nasıl patlıyor?

Patlamış mısırın sırrı, mısır tanelerinin içindeki nişasta ve suyun etkileşiminde saklı. Mısır tanelerinin içindeki su, ısıtıldığında buharlaşarak basınç oluşturuyor.

Basınç arttıkça, mısır tanesi sonunda patlıyor ve içindeki nişasta dışarıya fışkırarak o kabarık, beyaz hâle dönüşüyor. İlginç olan şu ki her mısır cinsi patlamaz. Bu yüzden eski insanlar, hangi mısır tanelerinin patladığını fark ederek onları seçmiş ve tüketmiş olmalılar.

Patlamış mısırın sadece bir atıştırmalık olmadığını belirtmek gerekiyor.

Antik insanlar bu mısırları hem yemek olarak hem de ritüellerde kullanıyorlardı. Patlamış mısırın renkli ve hafif yapısı, onun dinî törenlerde bile yer bulmasını sağladı.

Özellikle Meksika'da patlamış mısır, tanrılara sunulan bir adak olarak kullanılıyordu. Hatta, mısır tanrısı "Chicomecóatl"a sunulmuş bile olabilir.

Patlamış mısırın günümüze kadar uzanan yolculuğu

Patlamış mısır, Amerika kıtasının keşfinden sonra Avrupalıların ilgisini çekti ve zamanla dünyanın dört bir yanına yayıldı.

Günümüzde sinema salonlarının vazgeçilmez parçası olan bu atıştırmalık, aslında binlerce yıllık bir geçmişe sahip ve her bir patlayan mısır tanesi, bu antik tarihin birer temsilcisi.

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