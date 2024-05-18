Bir bara gittiniz ve daha siz içeceğinizi söylemeden masanıza patlamış mısır, kuru yemiş ve turşu gibi çeşitli atıştırmalıklar geldi. Sizce, bu size yapılan bir jest mi?

İçeriğimize konu olduğuna göre bunun minik bir jestten ibaret olmadığını anlamışsınızdır. Genellikle hesabınıza yansımayan ve ardı arkası kesilmeden gelen bu yiyeceklerin çok mantıklı sebepleri var.

Çoğu zaman farkında olmadan sınırsızca tükettiğimiz bu küçük atıştırmalıklar aslında bilimsel açıdan bazı işlevleri yerine getirerek işletmecilerin yüzünü güldürüyor.

Kana kana içtiğiniz içeceğinizin asıl sebepleri.

Yer fıstığı gibi özellikle tuzlu olan kuru yemişler, boğazımızdaki nemi emerek susuzluk hissini ortaya çıkarıyor. E hâl böyle olunca da susuzluğunuzu gidermek için daha fazla içecek sipariş ediyorsunuz ve eğlence merkezlerinin kâr marjlarına da hatırı sayılır bir katkı sağlıyorsunuz.

Ayrıca uzmanlara göre yer fıstığı, biranın tadının daha tatlı ve daha az acı olmasını sağlayarak ağızda daha uzun süre kalmasını sağlıyor. Tadına doyamadığınız anda da zaten verdiğiniz sipariş sayısı artıyor.

Saklaması da kolay.

Yıllar yıllar önce, özellikle yurt dışındaki mekânlarda kızarmış balık, turta gibi çok farklı yiyecekler de ikram ediliyordu. Ancak pişirilmiş ya da çabuk bozulmaya müsait yiyecekler hak verirsiniz ki raf ömrü açısından da kısa.

Ancak kuru yemiş gibi atıştırmalıklar kullanışlı olduğu gibi uzun raf ömrüne sahip. Kolayca saklanması, kokmaması da işletmeciler için pratik çözümler oluyor.

Kabul edelim, herkes bedava atıştırmalık sever.

Şöyle bir düşünüyoruz da biten mısırın yenilenmesi kadar küçük mutluluklarımız da var. Eğer çevrenizde gidecek birçok mekân varsa siz hangisini tercih edersiniz: bedava atıştırmalık vereni mi yoksa bir kâse kuru yemişe dünyanın fiyatını isteyeni mi? Cevabı hepimiz biliyoruz.

O yüzden de ücretsiz atıştırmalıklar, işletmecilerin müşteri çekme taktiklerinden biri olarak da düşünebilir. Hem daha fazla içecek sipariş ediyorsunuz hem de mekâna sempatiniz oluşuyor.

Bir kuru yemiş, bir patlamış mısırın sağladığı avantajlara bakar mısınız?

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