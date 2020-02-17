Patlayıcıları Bulmakta Kullanılacak 'Sayborg Çekirgeler'

Washington Üniversitesi’nden araştırmacılar, anlık olarak veri gönderen ve böceklerin koklama duyularını kullanan bir sistem geliştirdi. Ortaya çıkan sayborg çekirgeler, bombaların tespitinde kullanılacak.

Daha önce filmlerde bombaları koklayarak bulan köpekler görmüştük. Gerçek hayatta da tüylü dostlarımız bize bombaların, uyuşturucuların ve başka maddelerin tespiti konusunda yardımcı oluyor.

ABD’de bulunan Washington Üniversitesi’nden araştırmacı Barani Raman ise koklayarak bomba bulma işi için başka bir canlı türünü kullanmaya karar verdi ve çekirgelerde karar kıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Amerika'ya özgü bir çekirge türünden sayborglar üretildi.

Sayborg çekirgeler bomba avında:

Böceklerin koklama duyu nöronları, antenlerinde bulunuyor. Çekirgeler, bu anten sayesinde de havadaki kimyasalları tanımlayabiliyor. Bu canlılar bir kokuyla karşılaştıklarında beyinlerinin anten lobu olarak bilinen kısmına elektrik sinyalleri gönderiliyor. Her bir çekirge anteninde ortalama 50.000 nöron bulunuyor.

Araştırmacılar; çekirgelerle yaptıkları deneylerde, havaya TNT ve DNT de dâhil olmak üzere pek çok patlayıcı madde kokusu ve yanıcı olmayan bazı maddelerin esanslarını sıktılar. Yapılan çalışma sonucunda çekirgelerin, farklı kokuları algıladıklarında farklı nöronlarının aktifleştiği görüldü. Bu da çekirgelerin patlayıcı maddelerle diğer maddeleri ayırabildiğini, hatta patlayıcı maddeler arasındaki farkı bile ayırt edebildiğini gösteriyor.

Çekirgelerin anten loblarına elektrotlar takılmasıyla çekirgelerin algıları arasındaki fark da kontrol edilebiliyor. Bu da araştırmacılara, bombaların kontrolü konusunda yeni bir yöntem sağlamış oluyor.

Sayborg çekirgelerin testleri başladı:

Araştırmacılar, çekirgelerin sırtına oldukça hafif sensörler yerleştirdi. Bu sensörler, elektriksel aktiviteleri anlık olarak tespit edebiliyor ve kablosuz olarak verileri bilgisayarlara aktarabiliyor. Çekirgeler, yapılan testlerde yorgunluk nedeniyle ölene kadar 7 saat boyunca doğru sinyaller gönderdi.

Çekirgelerin hareketsiz kalmasının ardından araştırmacılar, böcekleri bu defa da tekerlekli platformlara koyarak hareket ettirdiler. Yapılan çalışmada çekirgelerin farklı yoğunluktaki patlayıcılara farklı düzeylerde tepki verdiği ortaya çıktı.

Çalışmada kullanılan yedi çekirge, ortalamada %80 başarı oranı yakaladı. Tek çekirgeyle yapılan denemelerde bu oran %60’a düştü. Araştırmada birden fazla koku olan durumda çekirgelerin patlayıcı kokusunu bulma yeteneği test edilmedi.