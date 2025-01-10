Dünya çapından işverenler üzerinde yapılan araştırmada çalışanlar için endişe verici sonuçlar ortaya çıktı. Patronların neredeyse yarısı, 5 yıl içinde yapay zekâ nedeniyle çalışan sayısını azaltacaklarını ifade etti.

Yapay zekânın bilim kurgu filmlerini aratmayan seviyelere gelmesiyle herkesin aklında “İnsanların işini alacak mı?” sorusu dolaşıyordu. Şimdi ise bu konuda World Economic Forum tarafından bir araştırma gerçekleştirildi.

Dünya çapından işverenler üzerinde gerçekleştirilen ankette, çalışanlarda endişe yaratacak bir sonuç ortaya çıktı. %41’lik bir kısım, 2030’a kadar yapay zekâ nedeniyle personellerini azaltacaklarını söyledi.

Grafik tasarımcı ve hukuk sekreterleri en çok etkilenen meslekler olacak

Sonuçlarda patronların 2025-2030 yılları arasında teknoloji dünyasında büyük çalkantılar yaşanmasını beklediği görüldü. %77’lik kısım, mevcut personelin yapay zekâ ile çalışmasına yardımcı olmayı beklediklerini belirtti. Ancak genel anketin %41’i, yapay zekânın daha fazla görevi otonom hâle getirmesiyle istihdam ettikleri personel sayısını azaltmayı beklediklerini aktardı.

Ankette 22 farklı sektörden 14 milyondan fazla çalışana sahip 1000 işveren yer aldı. Sonuçların en çok dikkat çeken kısımlarından biri, patronların teknoloji geliştikçe çalışanların çoğunun işlerini yapmak için yeterli beceriye sahip olmadığına inanması.

İki adet mesleğe dikkat çekilmiş. Rapora göre yapay zekâ nedeniyle en çok tehdit altındaki meslekler grafik tasarımcılığı ve hukuk sekreterliği olacak. Bu alanda işverenlerin gelecekteki yapay zekâyı tercih edecekleri ve daha az insana ihtiyaç duyacakları öngörülmüş. Üretken yapay zekâ araçlarının sadece birkaç kelime ile ayrıntılı tasarımlar oluşturabildiğinin altı çizilmiş.

Ancak tüm sonuçlar kötü değil. Öyle ki yapay zekâdaki gelişmeler nedeniyle yeni istihdam oluşturabilecek işlerin de ortaya çıkabileceği tahmin edildi. Buna göre önümüzdeki beş yılda 170 milyon civarında yeni iş ortaya çıktığını görebiliriz. Ayrıca yapay zekâ ile birlikte çalışan insanların sayısının da artacağı aktarılmış. Kısacası yapay zekâ bu hızda gelişmeye devam ederse önümüzde her şeyin değşebileceği çok ilginç bir 5 yıl bizi bekliyor diyebiliriz.