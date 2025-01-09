Elon Musk'a göre yapay zekâyı eğitecek gerçek dünya verisi çok az kaldı. Ünlü miyarder, artık geliştirilme süreçlerinin değişeceğini ve sentetik veri kullanımının artacağını düşünüyor.

Hayal edebileceğiniz her şeyle eğitilen yapay zekâ modelleri, gün geçtikçe çok daha iyi hâle geliyordu. Ancak xAI ile bu alanda da öne çıkmaya başlayan Elon Musk tarafından yapılan yeni bir açıklama, yapay zekânın gelişiminde köklü değişiklikler olabileceğini ortaya koydu.

X üzerinden bir canlı yayına katılan dünyanın en zengin insanı, yapay zekâ modellerini eğitmede kullanılabilecek gerçek dünya verilerinin çok az kaldığını düşündüğünü söyledi ve çoğu yapay zekâ uzmanının son zamanlarda söyledikleriyle aynı fikirde olduğunu gösterdi.

Yapay zekâ modellerinin kendi ürettiği "sentetik veriler" geliştirilmelerinde yeni dönem olacak

Musk tarafından yapılan açıklamada, “Artık temelde yapay zekâ eğitiminde insan bilgisinin kümülatif toplamını tükettik. Bu da geçen yıl oldu.” ifadeleri kullanıldı. Eski OpenAI yöneticisi Ilya Sutskever’in söylediklerini tekrarlayarak sektörün şu anda “zirve veri” denen şeye ulaştığını da ekledi.

Ünlü milyardere göre bu verilerin azalması, modellerin nasıl geliştirildiğini değiştirecek. Musk, yapay zekâ modellerinin kendi ürettiği verilere denen “sentetik veriler” bu araçların geliştirilmesinde yeni dönem olacak. Bu şekilde yapay zekâ kendi kendine öğrenme sürecinden geçmeye başlayacak.

Hâlihazırda Microsoft’tan Meta’ya, OpenAI’dan Anthropic’e kadar birçok şirket modellerini eğitmek için sentetik verileri kullanıyor. Hatta tahminler, 2024’te eğitimde kullanılan verilerin %60’ının yapay olarak üretildiğini söylüyor. Örneğin Microsoft’un yeni tanıttığı Phi-4 modeli hem sentetik veriler hem de gerçek dünya verileri kullanılarak geliştirilmiş.

Sentetik verilerin çok daha düşük masraflı olduğunu belirtelim. Örneğin bu yöntemi kullanan Writer isimli bir şirket, tamamen yapay kaynaklarla geliştirdiği Palmyra X 004 modeline sadece 700 bin dolar harcamış. Normalde 4,5 milyon dolardan fazla masraf olduğunu düşündüğümüzde arada ciddi fark var.

Tabii sentetik veriler hakkında bazı dezavantajlar olduğunu da söylemek gerekiyor. Bu yöntemin, modellerin yaratıcılığını kaybetmesine ve daha fazla ön yargılı olabileceğini söyleyen birçok uzman var.