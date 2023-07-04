Kendine özgü bir oyuncu kitlesi olan soygun oyunu serisi Payday, son zamanlarda yeni oyunu ile gündemde. Geçtiğimiz haftalarda çıkış tarihi ve fiyatı yayınlanan bu popüler oyunun yeni görüntüleri de sızdırıldı.

Deep Silver tarafından yayınlanacak olan serinin en yeni oyunu Payday 3’ün sızdırılan ekran görüntüleri, oyunun da bir ön izlemesini oluşturuyor. Görüntüler içinde yer alan menü, oyun hakkında ufak da olsa fikir edinmemizi sağlıyor.

Çıkışına gün sayılan, hem tek hem de çok oyunculu seçeneğiyle oynanan Payday 3, heyecanlı bir oyun fırsatı sunarken aynı zamanda eğlenceli bir ekip kurmanızı da sağlayacak.

Vietnamlı bir içerik üreticisi tarafından oyunun tam 18 dakikalık ham görüntüleri YouTube’a yüklendi

İlk olarak YouTube’a yüklenen görüntülerin ayarları daha sonra gizlendi. Sızan görüntülerin tamamı alternatif platformlarda izlenebilir durumda, bu linkten erişebilirsiniz.

Üzerinde oynama yapılmadığı düşünülen görüntülerde bir banka soygunu görevini izliyoruz. Videonun devamında ise bir soru-cevap sekansı görüyoruz. Payday 3, serinin bir önceki oyununa göre grafik konusunda ciddi iyileştirmeler almış gibi görünüyor ancak özellikle yapay zeka ve NPC’lerin hareketleri noktasında büyük bir iyileşme gözükmüyor. Tabii oyunun henüz geliştirme aşamasında olduğunu unutmamak gerek. Bu arada oyun 21 Eylül'de meraklılarıyla buluşacak.