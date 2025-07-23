PayPal World Duyuruldu: PayPal, Türkiye'ye Yeniden Dönebilir!

PayPal, küresel çapta para transferi yapmaya yardımcı olacak yeni platformunu duyurdu. PayPal World isimli platform, PayPal'in Türkiye'ye yeniden dönebilmesinin önünü açabilir.

2016 yılında Türkiye'den çekilmiş olsa da dünyanın en büyük çevrim içi ödeme platformlarından biri olarak anılmaya devam eden PayPal'den dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, "PayPal World" olarak isimlendirdiği yeni bir platform duyurdu. Bu yeni platform, PayPal'in gelecekte yeniden Türkiye'de hizmet vermesini sağlayabilir gibi görünüyor. Gelin hep birlikte PayPal World'ün detaylarına bakalım.

PayPal tarafından yapılan açıklamaya göre yeni platform için şimdilik Çin, Hindistan ve Latin Amerika merkezli bazı finans şirketleri ile iş birliği yapıldı. Aralarında Tencent'e ait finans şirketi Tenpay Global'in de bulunduğu bu iş birliği kapsamında kullanıcılar, kendi bölgelerindeki dijital cüzdanları ve ödeme sistemlerini kullanarak küresel çapta para transferi gerçekleştirebilecekler.

PayPal World, Türkiye'de nasıl kullanılabilir?

Şimdiye kadar PayPal World'ün nasıl olduğunu anlattık. Gelin şimdi bu platformun Türkiye'ye nasıl gelebileceğine daha somut bir şekilde bakalım. PayPal yetkilileri, ülkemizdeki çevrim içi ödeme sistemi Papara ile bir iş birliği yoluna gidebilirler. Bu iş birliği kapsamında örneğin PayPal World ile Papara gibi yerel ödeme hizmetleri arasında bir entegrasyon sağlanabilir. İşte bu entegrasyon ile Türkiye'deki bir kullanıcı, ABD'de gibi farklı ülkelerden para transferi gerçekleştirebilir. Tabii tüm bu söylediklerimiz şu an için herhangi bir geçerliliğe sahip değil. Bu tür işlemler için resmî çalışmalar yapılması gerekecektir.

Yapılan açıklamaya göre PayPal World, kısa vadede hayatımıza entegre olacak bir platform değil. Zira PayPal, platformun 2026 yılı itibarıyla erişime açılacağını söylüyor. Öte yandan; PayPal World, bir anda küresel çapta erişilebilir olmayacak. Kademe kademe yapılacak çalışmalar, platformun oturmasının yıllar sürebileceğini düşündürüyor.