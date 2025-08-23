Bir hacker forumunda PayPal'in siber saldırıya uğradığı ve 16 milyon civarı kullanıcı verisinin sızdırıldığı iddia edildi. PayPal ise herhangi bir veri ihlali yaşanmadığını söylüyor. Kimin doğru söylediği şimdilik belli değil.

Bundan yıllar önce Türkiye'den çekilen, dünyanın en popüler çevrim içi ödeme araçlarından PayPal ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bir hacker forumunda bu platformu kullanan 16 milyon civarı kullanıcıya ait kişisel veriler satışa çıkarıldı. PayPal ise herhangi bir veri ihlali yaşanmadığı konusunda ısrar ediyor. Kimin doğruyu söylediği ise şimdilik belli değil.

Bilgisayar korsanlarının iddiasına göre 16 milyon civarı PayPal hesabına ait veriler, Mayıs 2025'te gerçekleştirilen bir saldırıda ele geçirildi. Hacker'lar, bu saldırı kapsamında hesaplarda kullanılan e-posta adresleri ile şifrelerin çalındığını söylüyorlar. Hatta bilgisayar korsanlarına göre ele geçirilen şifreler, bugün bile kullanılmaya devam ediyor. Siber güvenlik uzmanları ise bilgisayar korsanlarının böyle bir veri seti için çok düşük tutar istediklerini, bundan kaynaklı olarak iddiaların asılsız olabileceğini ifade ediyorlar.

PayPal'e göre herhangi bir sızıntı yaşanmadı!

Hacker forumunda yayımlanan gönderinin yayılması üzerine açıklama yapan PayPal yetkilileri, hacker'ların iddiasını reddettiler. Yapılan açıklamaya göre bahsedilen süreçte herhangi bir siber saldırı veya veri ihlali yaşanmadı. PayPal'e göre hacker'ların iddiası, 2022 yılında yaşanan ve 35.000 civarı hesabı etkileyen bir olaya dayanıyor. Ancak o dönem ifşa edilen hesaplarla ilgili gerekli işlemler yapılmış durumda.

Haberimizin başında da belirtmiş olduğumuz gibi hacker'ların mı yoksa PayPal'in mi doğru söylediği şimdilik belli değil. Ancak şu bir gerçek ki dünyanın en popüler platformları bile siber saldırıya uğrayabilir ve kişisel verileriniz ele geçirilebilir. Bu tür durumlardan korunmak için çok güçlü şifreler kullanmalı, ortak şifre kullanmamalı ve güvenilir olmayan internet sitelerine veri vermemelisiniz.