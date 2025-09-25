Tümü Webekno
Google Açıkladı: PC'ler İçin Android İşletim Sistemi 2026'da Geliyor

Google, Android'i PC'lere getirmek için çalışmalar yürütüyordu. Şimdi ise şirket, bu işletim sisteminin ne zaman çıkış yapacağını duyurdu.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Qualcomm, geçtiğimiz saatlerde Snapdragon zirvesini resmen gerçekleştirdi. Bu etkinlikte Android amiral gemilerine güç verecek yeni işlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5 başta olmak üzere birçok büyük duyuruya yer verildi. Google da sürpriz bir açıklamayla etkinlikte yerini aldı.

Google’ın bilgisayarlar için bir Android işletim sistemi geliştridiği uzun zamandır konuşulan bir konuydu. ABD’li teknoloji devi, etkinlikte kimsenin beklemediği anda bu konuda bir duyuruda bulunarak heyecanı tavan yaptırdı.

PC’ler için Android işletim sistemi 2026’da gelecek

andro

İlk olarak Qualcomm CEO’su Cristiano Armon, gerçekten bu işletim sistemin geliştirildiğini belirterek onu doğruladı. Ayrıca sistemi gördüğünü ve “harika” olduğunu belirtti. Sonrasında ise Google yöneticisi açıklama yaparak çıkış tarihini duyurdu. Buna göre PC’ler için Android işletim sistemi, 2026’da piyasaya sürülecek.

İşletim sistemi hakkında öyle çok fazla detay yok ancak bazı bilgiler var. Android ile ChromeOS’u birleştireceğini biliyoruz. Bu şekilde Android’i PC’ere getirmiş olacak. Android ekosisteminin patronu Sameer Samat, açıklamasında konuyla ilgili “önümüzdeki yıl için çok heyecanlı olduğumuz bir konu” ifadelerini kullandı.

Hem Android hem de ChromeOS’in çok başarılı olduğunu söyleyen yönetici, yapay zekâ ilerlemeleri başta olmak üzere Android tarafındaki yenilikleri laptoplara getirmek için bu ikisini birleştirme kararı aldıklarını belirtti. Böylece tüm Android ekosisteminin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabileceğini aktardı. Sistem hakkında tüm bildiklerimiz bu kadar. Çıkış tarihi yaklaştıkça daha fazla bilgi gelecektir.

