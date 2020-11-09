PC El Konsolu Aya Neo Founder, Çin'de Ön Siparişe Açıldı

Aya Neo Founder olarak adlandırılan PC el konsolu, Çin'de ön siparişlerini almaya başladı. Yapılan açıklamada şimdilik Çin dışına satışların gerçekleştirilmeyeceği ancak kitle fonlamaya gidilebileceği ifade edildi.

AMD Ryzen "Renoir" APU tabanlı Neo el konsolunu geçtiğimiz ay çıkarmayı planlayan Aya, yaşanan kısa gecikme sonrası ön siparişleri kabul etmeye başladı. Ancak bu el konsolunun siparişleri, ilk başta Çin ile sınırlı tutulmuş durumda.

Yarı saydam bir kasaya sahip olan bu el konsolu için Nintendo Switch'in bir tür PC sürümü denilebilir. Bu yeni el konsolunun sadece Çin'de ön siparişe açılmasının sebebi ise Aya'nın oldukça yüksek bir taleple karşılaşmış olması.

Aya Neo Founder el konsolu ön siparişe açıldı

Aya, yaptığı açıklamada "Aya, kısıtlı bir süre için özel bir fiyatla Çin'de satışa sunuldu. Her makine kendi özel koduna sahip. Karaborsacıların, fiyatı yükseltmesini önlemek için şu an yurt dışına satışı bulunmuyor. Yurtdışındaki kullanıcılar için IGG (IndieGoGo) üstünden kitle fonlaması almamız gerekebilir" ifadelerini kullandı.

Aya Neo Founder, 1200 x 800 çözünürlüklü 7 inçlik IPS bir ekrana sahip. Rakibi diyebileceğimiz Nintedo Switch'te 1280 x 720 ekran çözünürlüğüne sahip 6,2 inçlik dokunmatik bir ekran bulunuyor. Cihazda Ryzen 5 4500U mobil işlemci ve Vega ekran kartı bulunuyor.

Konsolda 512 GB depolama alanı bulunuyor ve bu depolama alanı yükseltilebiliyor. Ancak 16 GB'lık RAM'i anakart ile birleşik olduğu için yükseltilemiyor. Peki, şu an prototip aşamasında olan bu konsolun özellikleri neler?

Aya Neo Founder teknik özellikleri