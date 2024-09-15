Pcific, Riot Games'in düzenlediği VALORANT Champions Tour 2024: Ascension EMEA turnuvasında büyük finalde yer alıyor.

Forma sponsoru olduğumuz espor takımı Pcific, uluslarası Valorant turnuvasında final mücadelesinde!

Riot Games tarafından düzenlenen ve EMEA ligi elemeleri olarak nitelendirilen VALORANT Champions Tour 2024: Ascension EMEA turnuvasında büyük final bugün gerçekleşiyor. Valorant Premier'den 2024 EMEA: Ascension büyük finaline kadar ilerleyen Pcifics, Valorant turnuvasında final mücadelesi veriyor.

Pcific ve Apeks’in büyük finali

Bu etkinlik Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın her köşesinden 10 ortak takımın EMEA Şampiyonluğunu elde etmek için Berlin, Almanya'da düzenlenen çevrimdışı bir ortamda 2 ay boyunca mücadele edeceği bir kolektiftir.

PCIFIC Esports büyük finalde Apeks ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın galibi 30.000 euro para ödülü ve VALORANT EMEA liginde mücadele etmeye hak kazanacak. Büyük final bugün 5 maçlık seri formatında saat 19:00'da oynanmaya başladı.

Temsilcimiz Pcific, Lotus haritasında 13-11 kaybetti. Güncel skor an itibarıyla 2-2 oldu. Turnuvanın son maçı oynanıyor.

Canlı yayını buradan izleyebilirsiniz.