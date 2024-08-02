Riot Games, bugün oyunseverleri çok mutlu edecek sürpriz bir açıklama yaptı. Valorant'ın çok beklenen konsol sürümü resmen çıktı.

Dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan Riot Games imzalı Valorant hakkında haziran ayı başında çok sevindirici bir gelişme yaşanmıştı. FPS türündeki çok oyunculu yapımın nihayet konsollara da geleceği duyurulmuştu.

Konsol sürümünün betası bir süredir devam ediyordu. Bugün ise Riot Games’ten sürpriz bir açıklama geldi. Oyun, konsollar için resmen çıkış yaptı.

Valorant konsol çıkış fragmanı:

Valorant, tamamen ücretsiz olarak yeni nesil konsollara geldi

Riot Games, Valorant’ı PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürdü. Yani oyun, PC’ye ek olarak yalnızca yeni nesil konsollar için bugün itibarıyla çıkış yaptı. Oyunun Xbox sayfasına buradaki bağlantıdan PlayStation sayfasına ise buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Valorant’ın PC’deki gibi tamamen ücretsiz olarak konsollar için sunulduğunu belirtelim. Yani oyunu oynamanız için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor. PC’de olduğu gibi aynı oynanış, karakterler ve yetenekler konsol sürümünde de var.

Çapraz platform olmayacak

Konsol sürümü, çapraz platform desteği içermiyor. Yani konsoldaki biri PC ile oynayamayacak. Ancak konsollar arası (Xbox ve PlayStation gibi) oynamak mümkün olacak. Kararın nedeni ise Riot Games’in oyundaki “rekabetçiliği” sürdürmek istemesi.

Bildiğiniz üzere PC ile konsoldaki oyuncular, bu tarz nişancı oyunlarında büyük oranda aynı performansı gösteremiyorlar ve PC'dekilerin önemli bir avantajı olabiliyor. Bu yüzden mantıklı diyebiliriz. Aynı zamanda PC sürümünün kontrolcü desteği almayacağını da ekleyelim.

Ancak platformlar arası taşıma var. Yani PC’deki herhangi bir skin veya ilerlemeyi konsol sürümüne aktarabileceksiniz. Hem konsol hem de PC oyunları aynı anda güncellemeleri alacaklar.