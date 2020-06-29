Koronavirüs salgını nedeniyle şu an içinde bulunduğumuz dönemde Peaky Blinders'ın 6. sezonu hâlâ ekranlardan biraz uzak olsa da geçtiğimiz günlerde dizinin yönetmeni Anthony Bryne tarafından anlatılan 6. sezonun açılış sahnesi, dizinin hayranlarını bir hayli heyecanlandırdı.

Koronavirüs salgını, sinema sektörü dâhil birçok endüstriyi oldukça olumsuz bir şekilde etkiledi. Birçok dizi ve filmin çekimlerine ara verildiği ve vizyon tarihlerinin ertelendiği bu günlerde Peaky Blinders hayranlarının yeni sezon için duydukları heyecanı daha da artıran yeni bir gelişme yaşandı. Her ne kadar koronavirüs salgını nedeniyle dizinin 6. sezonu yakın bir tarihte çıkmayacak olsa da Peaky Blinders'ın yönetmeni Anthony Bryne, Digital Spy adlı medya sitesine verdiği röportajda, 6. sezonun başlangıç sahnesini belirlediklerini söyledi.

Diziyi izleyenlerin hatırlayacağı üzere geçen sene, 5. sezon sonunda Cillian Murphy'nin canlandırdığı Thomas Shelby, kafasına silah dayalı bir şekilde çığlık atarak koşuyordu. Tam bu sahnede biten sezon finalinin ardından dizinin hayranları yeni sezonun nasıl başlayacağı konusunda epey bir merak içerisinde kalmıştı. Digital Spy'a konuşan dizinin yönetmeni Anthony Bryne, dizinin 6. sezonunun hangi sahneden başlayacağını da anlattı.

6. sezonun ilk sahnesi, 5. sezonun bittiği sahneden devam edecek:

Yeni sezonun hangi sahneyle açılacağına dair sorulan soruları yanıtlayan Anthony Bryne, 6. sezonun açılış sahnesini, "Direkt olarak bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Göreceğiniz ilk sahne, 5. sezonun bittiği, tarlada kafasına silah dayamış şekilde duran Thomas Shelby olacak. Bu sahneden devam edip yaşanan ilginç olayları anlatmaya başlayacağız" şeklinde anlatıyor. Ayrıca Anthony Bryne, BBC Sounds programında yaptığı açıklamalarda dizinin yeni sezonunun 3 bölüm senaryosunu okuduğunu ve hepsinin mükemmel olduğunu belirtiyor.

Yeni sezonun senaryosu ilk eline geçtiğinde oldukça heyecanlandığını ve sayfalarca senaryoyu yardımcısına sesli olarak okuduğunu belirten Anthony Bryne, senaryonun iki bölümden oluşan bir hikâyenin ilk bölümü gibi hissettirdiğini söylüyor. Bu bağlamda Bryne, dizinin 6. sezonla birlikte final yapmayacağının da ipucunu vermiş gibi görünüyor. 2021 yılında yayınlanması planlanan Peaky Blinders'ın 6. sezonunun çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle hâlâ durdurulmuş durumda. Bu yüzden hayranların, 2021 yılından daha geç bir tarihte yeni sezona kavuşabileceği de belirtiliyor.