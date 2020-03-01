Pegasus Hava Yolları, Corona virüsü vakalarının giderek arttığı İtalya ve İran'a olan uçuşlarını bugünden itibaren 16 Mart'a kadar iptal etti. Konuyla ilgili açıklama yapan şirket, müşterilerin bilet iptali ve değişiklikleri için resmi web sitesini kullanabileceklerini belirtti.

Son dönemlerin en tartışmalı hava yolu şirketlerinden biri olan Pegasus Hava Yolları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yayınlanan talimatlar doğrultusunda virüs vakalarında hızlı artışın görüldüğü İtalya ve Irak seferlerini durdurdu.

Konuya ilişkin bir duyuru yayınlayan hava yolu şirketi, bugün itibarıyla başlayan uçuş iptallerinin 16 Mart’a kadar devam edeceğini belirterek “Corona virüsü nedeniyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan talimat doğrultusunda 1-16 Mart 2020 tarihleri arasında İtalya ve Irak'a yapılacak tüm uçuşlar karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Bilet değişiklik veya iade işlemlerini www.flypgs.com, mobil uygulamalar ve 0850 250 67 02 nolu çağrı merkezimizden yapabilirsiniz” açıklamalarında bulundu.

Türk Hava Yolları, 1 Mart tarihli İtalya uçuşlarına düzenleme getirmişti:

Pegasus Hava Yolları, Corona virüsü vakalarının son zamanlarda büyük bir artış gösterdiği İtalya’ya uçuşlarını iptal eden tek hava yolu firması değil. Geçtiğimiz gün itibarıyla bir açıklama yayınlayan Türk Hava Yolları da İtalya uçuşları için düzenleme getireceğini duyurmuş ve yaptığı açıklamada 1 Mart tarihinde gerçekleştirilecek bazı İtalya seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıklamıştı.

THY’nin iptal edilen İtalya seferleri şu şekildeydi:

TK1871 – TK1872 İstanbul (IST) – Venedik- İstanbul (IST), TK1869 – TK1870 İstanbul (IST)- Venedik- İstanbul (IST), TK1325 – TK1326 İstanbul (IST) -Bologna- İstanbul (IST), TK1895 – TK1896 İstanbul (IST) – Milano – İstanbul (IST), TK1865 – TK1866 İstanbul (IST) – Roma – İstanbul (IST), TK1901 – TK1902 İstanbul (SAW) – Milano – İstanbul (SAW), TK1877 İstanbul (IST) – Milano

Dünya genelinde şu ana kadar doğrulanmış 86.986 corona virüsü vakası bulunuyor. Vakaların büyük çoğunluğu Çin ana karasında görülürken, İtalya’da şimdiye kadar doğrulanmış 1128 vaka bulunuyor. Bu noktada İtalya, Çin ve Güney Kore’nin ardından en çok Corona virüsü görülen ülkelerin başında geliyor.