Corona Virüsü, Hava Kirliliğinin Azalmasını Sağladı

Çin dışında da oldukça hızlı bir şekilde yayılmaya başlayan Corona virüsü, dünya ekonomisine de oldukça ağır hasarlar veriyor. Ancak virüsün ticarete verdiği bu hasarlar, hava kirliliği seviyesinde gözle görülür bir azalmayı da beraberinde getiriyor.

Çin’de ortaya çıkan ve Avustralya’dan Avrupa’ya kadar farklı kıtalara yayılan Corona virüsü, dünya ticaretine de oldukça ciddi hasarlar vermişti. Birçok fabrika ve ofis, geçici bir süreliğine de olsa kepenk kapatmak zorunda kalmıştı. Ancak ekonomiye hasar veren bu olaylar, hava kirliliğinin azalmasının da önünü açtı.

NASA’dan yapılan açıklamada, uydulardan elde edilen görüntülerin Çin’deki havanın kirlilik oranında oldukça ciddi bir düşüş gösterdiği ifade edildi. Tabii hava kirliliğinin bu kadar azalmasını tetikleyen şey ise Corona virüsü salgını sebebiyle yaşanan ekonomik yavaşlama oldu.

Hava kirliliği oranındaki hızlı düşüş

NASA tarafından yayınlanan haritalarda azot dioksit oranındaki sert düşüş gösterildi. NASA’daki bilim insanları, motorlu araçlar ve endüstriyel tesisler tarafından salınan zehirli bir gaz olan azot dioksit seviyesindeki azalmanın, salgının kaynağı olan Wuhan yakınlarında başlandığını ancak daha sonra giderek genişlediğini dile getirdi.

Uzay ajansı, hava kirliliği seviyesindeki bu azalmanın ulaşım ve endüstriyel faaliyetlere getirilen kısıtlamayla birlikte milyonlarca insanın karantina altına alınmasıyla kesiştiğini dile getirdi. NASA hava kalitesi araştırmacısı Fei Liu, ilk kez bu kadar geniş bir alanda bu kadar sert düşüş gördüğünü dile getirdi. Fei Liu, 2008 yılındaki resesyon sırasında da kirlilik oranında bir düşüş görüldüğünü ancak o dönem bunun kademeli gerçekleştiğini dile getirdi.

Şu an açıklanan resmi rakamlara göre Corona virüsü kaynaklı vakaların sayısı 87 bine (86 bin 997) yaklaşmış durumda. Virüs sebebiyle gerçekleşen ölüm sayısı ise 2.979. Çin’den sonra en çok ölümlü vakanın gerçekleştiği ülkeler ise İran, İtalya ve Güney Kore.