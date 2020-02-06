Sabiha Gökçen'de Yaşanan Kaza ile İlgili Önemli Açıklama

Pegasus Havayolları'nın Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaptığı kaza ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Havacılık Uzmanı Uğur Cebeci tarafından yapılan açıklamalara göre kazanın nedeni rüzgar kırılması ve Sabiha Gökçen havalimanında rüzgar kırılması cihazı bulunmuyordu.

Türkiye bir süredir, ciddi anlamda zor günlerden geçiyor. Geçtiğimiz haftalarda Elazığ'da gerçekleşen deprem hafızalarımızda hala çok tazeyken önce Suriye'den gelen haberler ve ardından da Van'da yaşanan çığ faciası derken dün akşam bir de uçak kazasıyla karşılaştık. Pegasus Havayollarına ait "PC2193" sefer sayılı İzmir-İstanbul uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkarak kaza yaptı.

Yaşanan uçak kazası, Pegasus Havayolları'nın Boeing B737-800 tipi uçağının 3 parçaya ayrılmasına neden oldu. Uçakta toplam 179 kişi bulunurken; 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yetkililerin anında müdahalesi, olayın daha feci bir şekilde sonuçlanmasını engellemiş gibi görünüyor. Şimdiyse bu uçak kazası ile ilgili olarak önemli bir açıklama geldi. Havacılık Uzmanı Uğur Cebeci tarafından yapılan açıklamalar, Sabiha Gökçen'deki önemli bir eksiği gözler önüne seriyor.

Cebeci, bu kazanın gerçekleşme nedeninin rüzgar kırılması olduğunu düşünüyor. Cebeci'nin açıklamalarına göre rüzgar kırılmasıyla birlikte kuyruk tarafından esmeye başlayan rüzgar, uçağın hızlanmasına neden olmuş. Pilotların bu noktada gaz kesmesi de uçağın savrulmasına ve bu kazanın yaşanmış olmasına neden olmuş durumda. Cebeci'ye göre Sabiha Gökçen'de rüzgar kırılması ile ilgili herhangi bir cihazın olmaması, bu kazanın ana etkenlerinden bir tanesi.

Rüzgar kırılması nedir?

Rüzgar kırılması, bir pist bölgesindeki ani rüzgar değişimi anlamına geliyor. Öyle ki; söz konusu bölgedeki rüzgar, 15 dakikadan kısa bir süre içerisinde en az 45 derece yön değiştiriyor. Bu durum, havacılık dilinde rüzgar kırılması olarak isimlendiriliyor. Rüzgar kırılması, çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştiği için de iniş izni almış bir uçak, hesaplanmamış bir rüzgara karşı koymaya çalışır hale geliyor.

Cebeci, dünyadaki pek çok önemli havalimanında rüzgar kırılmasını tespit eden cihazların olduğunu ifade ediyor. Ancak Sabiha Gökçen Havalimanı'nda böyle bir cihaz yok. Cebeci, bu cihazın olmaması nedeniyle Pegasus'un bu elim kazayı yaşamış olabileceğini söylüyor. Ayrıca Cebeci'ye göre rüzgar kırılmasıyla birleşen hava durumu koşulları, uçağı daha da savunmasız bir hale getirmiş olabilir.

Cebeci, Pegasus'a ait Boeing B737-800'ün üçe ayrılmasının olağan bir durum olduğunu ancak bu kazadaki parçalanma şeklinin beklendiği gibi olmadığını ifade ediyor. Havacılık uzmanına göre dün yaşanan kaza ile ilgili olarak uçağın kara kutu çözümü yapılmadan ve kule konuşmaları tam anlamıyla ortaya çıkmadan gerçek nedenin bilinemeyeceğini ifade ediyor.