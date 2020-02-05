Pistten Çıkan Uçağın Telsiz Konuşmaları Ortaya Çıktı

Pegasus Havayolları’na ait olan Boeing 737 tipi uçak, İzmir-İstanbul seferini yaparken inişte pistten çıkmış ve kazanın ardından parçalanmıştı. Uçağın telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

Bugün akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gelen haber bir anda gündeme bomba gibi düşmüştü. Pegasus Havayolları’na ait bir yolcu uçağı pistten çıktıktan sonra parçalanmıştı.

Havalimanında acil durum ilan edildi ve Sabiha Gökçen Havalimanı bir süreliğine hava trafiğine kapatıldı. Sabiha Gökçen’e giden uçaklar ise İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi.

Pistten çıkan uçağın telsiz konuşmaları

Ekipler olay yerinde çalışmalarını devam ettirirken uçağın telsiz konuşmaları da ortaya çıktı. Telsiz kayıtlarında ”İnişinin müteakiben pist başından mevcut rampaya doğru aşağıya indik şu an göremiyorum. Şu an göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz. Anlaşıldı bütün ekipler 2-4'teki çukurun oraya bütün ekipler oraya. Bütün ekipler oraya doğru gidiyoruz. Ambulanslarda gidiyor. Yangın patlama takip edebiliyor musunuz? Yangın patlama takip edebiliyor musunuz? Şu anda alev görülmüyor ama uçak parçalanmış, bütün ekipler müdahale etsin” şeklinde sözler yer alıyor.

Yaralanan yolcuların da ilk görüntüleri ortaya çıktı

PC2193 sefer sayılı TC IZK kuyruk tescilli Boeing B737 800 tipi uçak, 18:18’deki inişten sonra pistten çıkmıştı. Aşağıdaki videoda çalışmaların yoldan geçen bir vatandaş tarafından çekilen görüntüleri yer alıyor.

Bu videoda da vatandaşların durumu yakından görülebiliyor.

Webtekno olarak bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.