Pentagon, COVID-19 İçin Deri Altı Mikroçip Geliştirdi

Pentagon'da görevli bilim insanları, COVID-19'u henüz semptomlar ortaya çıkmadan önce tespit edebilen bir mikroçip geliştirdi. Mikroçip deri altına yerleştirilerek COVID-19 tespit edildiğinde bağlı olduğu sensörü tetikleyerek durumu bildiriyor.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nda görevli (Pentagon) bilim insanları, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında devam eden çalışmalarında oldukça önemli bir gelişme kaydetti. Yapılan ilk açıklamalara göre, deri altına yerleştirilerek COVID-19'u henüz semptom göstermeden önce tespit edebilen bir mikroçip geliştirildi.

Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı'nın (DARPA) pandemiyle mücadele çalışmalarına liderlik eden bulaşıcı hastalık doktoru olan emekli Albay Matt Hepburn, katıldığı bir programda geliştirilen mikroçipi göstererek tanıttı. Mikroçip, deri altına yerleştiriliyor ve COVID-19 tespit edilmesi durumunda bunu bağlı olduğu sensörler aracılığıyla bildiriyor.

'Pentagon'un herkesin her hareketini izlemek gibi bir niyeti yok'

Hepburn'ün elinde tutarak tanıttığı bu minik mikroçip, yeşil jelimsi bir yapıda görünüyor. Mikroçip derinin altına girdikten sonra kimyasal reaksiyonlara tepki vererek virüsü tespit ediyor. Yine Hepburn'ün ifadelerine göre, sensörler sinyal verdikten sonraki 24 saat içerisinde semptomlar kendini göstermeye başlıyor.

Tabii ki koronavirüs salgını ve aşı çalışmaları başladığından beri dur durak bilmeden devam eden 'vücudumuza mikroçip takacaklar' komplolarını dillendirenler için bu haber harika bir malzeme niteliğinde. Pentagon da karşılarına çıkabilecek bu türden söylemlerin farkında ki, henüz mikroçipi tanıtır tanıtmaz söyledikleri ilk şey 'Pentagon her hareketinizi izlemekle ilgilenmiyor' tadında bir açıklama olmuş.

Ancak tabii ki halihazırda bu düşünceye büyük bir inançla bağlı olanlar için bu basit söylem bir kenara dursun, bilimsel verilerle desteklenecek açıklamalar bile yetersiz kalacaktır. Bir yandan da 'pandemilerle sonsuza kadar vedalaşın' gibi oldukça iddialı bir söylemle tanıtılan mikroçipin ABD Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışan bilim insanlarından gelmesi de şüpheleri güçlendirip komplo teorisyenlerinin ekmeğine adeta yağ sürecek gibi görünüyor.

Kandan koronavirüsü temizleyen filtre de geliştirildi:

DARPA'da görevli bilim insanlarının tek büyük keşfi bu değil. Aynı zamanda bir de koronavirüsü kandan temizlemenin bir yolu da keşfedilmiş. Diyaliz makinesine entegre edilen bir filtre ile gerçekleştirilen ilk denemelerde, koronavirüsün kandan temizlendiği ve kısa sürede de iyileşmenin gerçekleştiği tespit edilmiş. Ancak bu konuda henüz yalnızca bir denek ile çalışılmış. Haliyle kesin sonuçlar için henüz biraz erken fakat önümüzdeki haftalarda yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.