İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, BioNTech aşısının randevusuna gelmeyen kişiler yüzünden ziyan olduğunu duyurdu. Tükek, 40 - 60 yaş aralığı aşılanırsa hazirandan sonra rahat edileceğini söyledi.

Koronavirüs pandemisine karşı elimizdeki en büyük koz olan aşılar, bir süredir ülkemizde de uygulanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ülkemize gelen BioNTech aşılarıyla birlikte aşı çalışmalarına hız verilmiş durumda. Son açıklama ise randevusuna gelmeyen kişiler yüzünden aşıların ziyan olduğunu gösteriyor. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, BioNTech aşısında randevu alanların aşı olmaya gitmemesi sonucu o dozların ziyan olduğunu söyledi.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Tükek, aşılamayla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. 40 - 60 yaş aralığı da aşılanırsa hazirandan sonraki dalgalarda rahat edileceğini söyleyen Tükek, "Aşı gerçekten umut vaat eden bir durumda. 65 yaş üstü kesim bir miktar daha az yatmaya başladı hastanelere. Ölüm oranları da düştü. Ölüm sayısı az değil tabii ama bu yaştakilerin oranı çok daha azaldı. Demek ki 40 - 60 yaş arasını da aslında aşılamış olsak, ki haziran gibi onun da tamamlanmasının planlandığı söyleniyor, o zaman hazirandan sonraki süreçte çok daha rahat bir dönem geçireceğiz gibi gözüküyor. " ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin bunun bir örneğini gösterdiğini, tek doz aşılamayla dahi vaka sayılarının oldukça azaldığını söyleyen Tükok, "Aşılamadan önce İngiltere'deki vaka sayıları Türkiye'den daha kötü durumdaydı. Tek doz aşılama bile vaka sayılarını oldukça azalttı. Türkiye de eğer haziran gibi 40 - 60 yaş arasını bitirebilirse hazirandan sonraki olası salgınlarda bizim de çok daha rahat edebileceğimizi söyleyebilirim." şeklinde açıklama yaptı.

Aşı randevusuna gitmeyenler aşıyı ziyan ediyorlar

Aşıyla ilgili açıklamalarına devam eden Tükok, özellikle BioNTech aşısı için randevu alıp bu randevuya gelmeyen kişilerin kendileri için ayrılmış aşıyı ziyan ettiklerini söyledi. Toplumda aşılamayı desteklemeyen bazı kitlelerin bulunduğunu söyleyen Tükok, "Bunların da ikna edilmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten aşı bu salgını durdurmak için elimizdeki en önemli silahlardan birisi. Özellikle BioNTech aşısı, sınırlı sayıda var. Ama randevusuna gelmeyenler olduğu zaman o kişinin aşısı çöpe gidiyor. Çünkü bu aşının saklama koşulları nedeniyle aşı eritildikten sonra tekrar dondurmanız mümkün değil. Mutlaka o anda kullanılması gerekiyor. Kullanılmadığı takdirde boşa gidiyor. Vatandaşlardan ricamız, bu aşılar çok kıymetli, boşa gitmemesi için aşı randevusunu aldığınız zaman mutlaka randevunuza gidin ve aşınızı yaptırın." dedi.

Bir flakonun 6 kişilik ve dondurulmuş vaziyette olduğunu söyleyen Tükek,"Eritiyorsunuz, uygulamaya başlıyorsunuz. Diyelim ki, o flakondan 4 kişiye aşı yaptınız, geri kalan 2 kişi randevusuna gelmedi. O aşı dozları tekrar kullanılamıyor ve çöpe gidiyor. Dolayısıyla 2 kişinin aşısı boşa gitmiş oluyor. Gerçekten yazık, büyük israf. Bu durumda, başka kişilerin de hakkı yenmiş oluyor. Şu dönem aşıya erişme imkanı bulamayan kişilerin de hakkı yenmiş oluyor" ifadelerini kullandı.