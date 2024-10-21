Destekçileri arasında Amazon kurucusu Jeff Bezos ile NVIDIA'nın da bulunduğu yapay zekâ girişimi Perplexity AI, yatırım turuna çıkacak. Şirket, 8 milyar doları aşan değerlemeye ulaşmayı hedefliyor.

NVIDIA ile Amazon'un efsane kurucusu Jeff Bezos'un da desteklediği yapay zekâ şirketi Perplexity AI ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 2022 yılında kurulan şirketin, yeni bir yatırım turuna çıkmak üzere olduğu duyuruldu. Wall Street Journal'ın konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haber, Perplexity AI'ın net değerini iki katın üzerine çıkaracak gibi görünüyor.

En basit anlatımıyla ChatGPT'nin rakibi olan Perplexity AI, geçmişte Forbes ve Wired gibi firmalar tarafından şikâyet edilmişti. Çünkü söz konusu firmalar, içeriklerinin izinsiz bir şekilde Perplexity AI'ın eğitimi için kullanıldığını iddia etmişlerdi. Ancak yaşanan son gelişmeler, tüm bunların geride kaldığının açık bir göstergesi.

Perplexity AI, son yatırım turu ile 8 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşabilir

Wall Street Journal'ın konuya aşina kaynaklara dayandırdığı habere göre Perplexity AI, yapacağı yatırım turu ile net değerlemesini en az 8 milyar dolara yükseltecek. Yani en azından şirketin düşüncesi bu yönde.

Perplexity AI'ın yatırım turu ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.