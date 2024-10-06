Geçtiğimiz günlerde yapay zekâ dünyasındaki en önemli konulardan biri OpenAI'ın yatırım turuydu. Apple'ın görüşmelerden çekilmesinin ardından yatırım turunun nasıl geçeceği merak ediliyordu ancak başta Microsoft ve NVIDIA olmak üzere pek çok yatırımcı, OpenAI'a 6,6 milyar dolar gibi büyük bir yatırım yapmaya karar vermişti.
OpenAI her ne kadar ChatGPT ile birlikte piyasadaki en popüler yapay zekâ aracı ve büyük dil modeli geliştiricisi olsa da yatırım arayan tek firma değil. Farklı araçlar geliştiren pek çok firma da yatırım turları gerçekleştirdi.
İşte bu yıl en çok yatırım alan yapay zekâ girişimleri
|Firma
|Yatırım (Milyon Dolar)
|Değerleme (Milyar Dolar)
|OpenAI
|6.600
|157
|xAI
|6.000
|24
|CoreWeave
|1.100
|19
|Scale AI
|1.000
|14
|Figure AI
|675
|2,6
|Groq
|640
|2,8
|Mistral AI
|600
|5,8
|Cohere
|500
|5,5
Yapay zekânın son yıllarda artık norm durumuna gelmesi, neredeyse her teknoloji devinin kendi yapay zekâ araçlarını geliştirmeye çalışması ile birlikte yatırımcılar da kaynaklarını yapay zekâ girişimlerine ayırmaya başladı. Bu da girişimlerin değerlemelerini ve aldıkları desteği daha üst seviyeye taşıdı.
Yapay zekâ alanındaki bu gelişmeler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.