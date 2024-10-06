Yapay zekâ girişimlerine olan büyük ilgi bu yıl girişimcilere milyarlarca dolarlık yatırım olarak geri döndü.

Geçtiğimiz günlerde yapay zekâ dünyasındaki en önemli konulardan biri OpenAI'ın yatırım turuydu. Apple'ın görüşmelerden çekilmesinin ardından yatırım turunun nasıl geçeceği merak ediliyordu ancak başta Microsoft ve NVIDIA olmak üzere pek çok yatırımcı, OpenAI'a 6,6 milyar dolar gibi büyük bir yatırım yapmaya karar vermişti.

OpenAI her ne kadar ChatGPT ile birlikte piyasadaki en popüler yapay zekâ aracı ve büyük dil modeli geliştiricisi olsa da yatırım arayan tek firma değil. Farklı araçlar geliştiren pek çok firma da yatırım turları gerçekleştirdi.

İşte bu yıl en çok yatırım alan yapay zekâ girişimleri

Firma Yatırım (Milyon Dolar) Değerleme (Milyar Dolar) OpenAI 6.600 157 xAI 6.000 24 CoreWeave 1.100 19 Scale AI 1.000 14 Figure AI 675 2,6 Groq 640 2,8 Mistral AI 600 5,8 Cohere 500 5,5

Yapay zekânın son yıllarda artık norm durumuna gelmesi, neredeyse her teknoloji devinin kendi yapay zekâ araçlarını geliştirmeye çalışması ile birlikte yatırımcılar da kaynaklarını yapay zekâ girişimlerine ayırmaya başladı. Bu da girişimlerin değerlemelerini ve aldıkları desteği daha üst seviyeye taşıdı.

Yapay zekâ alanındaki bu gelişmeler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.