En Efsane Futbol Oyunlarından PES 2013 Nasıl İndirilir? [PC, PlayStation, Xbox]

Bir dönemin, hatta günümüzün bile efsane futbol oyunlarından PES 2013'ü bugün oynamak istediğinizde başvurmanız gereken yolları sizin için anlatıyoruz.

Futbol oyunları dünyasında bazı oyunlar vardır ki, üzerinden yıllar geçse de unutulmaz. İşte Pro Evolution Soccer 2013 (PES 2013), tam da böyle bir efsane. Çıktığı dönemde oynanış mekanikleri, gerçekçi futbol atmosferi ve unutulmaz Master League moduyla milyonlarca oyuncunun kalbinde taht kurmuştu. Günümüzdeki modern grafiklere ve lisanslara sahip oyunlara rağmen, birçok futbolsever hâlâ o yalın ve akıcı PES 2013 deneyimini arıyor.

Bu içeriğimizde yılların eskitemediği bu efsaneyi PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 platformlarında nasıl bulup oynayabileceğinizi adım adım anlatacağız. Başlamadan belirtelim, oyun artık resmî dijital mağazalarda satılmıyor.

PES 2013 neden hâlâ bu kadar popüler?

Günümüzde onlarca yeni futbol oyunu varken PES 2013'ün hâlâ sevilmesinin birçok farklı sebebi var. İlk olarak en önemlisi oyun, arcade ve simülasyon arasında mükemmel bir denge kuruyordu. Top fiziği, oyuncu hareketleri ve şut dinamikleri birçok oyuncu tarafından hâlâ en iyisi olarak kabul ediliyor.

İkinci önemli sebep ise oyundaki motorun kullanıldığı son oyun olması. KONAMI, PES 2014 ile birlikte yepyeni bir oyun motoruna geçerek serinin bitişinin âdeta temellerini hazırlamıştı. PES 2013, o sevilen PES deneyiminin elde edilebildiği son oyundu.

Buradan sonraki aşamalarda yaşayabileceğiniz herhangi bir sorundan Webtekno sorumlu değildir. Sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir. PES 2013 PC'ye nasıl indirilir ve kurulur?

Birçok PES oyuncusu modlamayı sevdiği için ve günümüzde bile PES 2013'e güncel yamalar yapıldığı için PES 2013'ü oynamanın en ideal platformu PC'dir ancak oyun artık Steam gibi resmî platformlarda satılmadığı için birkaç farklı yol izlemeniz gerekiyor.

İnternet arşivleri ve "Abandonware" siteleri

Oyunun resmî satışı durduğu için, birçok kullanıcı "abandonware" (terk edilmiş yazılım) sitelerine veya internet arşivlerine yöneliyor. Bu siteler, artık ticari olarak satılmayan eski oyunları ve uygulamaları barındırıyor.

Adım #1 : Güvenilir ve bilinen "abandonware" ve oyun arşivi sitelerinde "PES 2013" araması yapın.

: Güvenilir ve bilinen "abandonware" ve oyun arşivi sitelerinde "PES 2013" araması yapın. Adım #2 : İndireceğiniz dosyanın kullanıcı yorumlarını ve güvenilirlik puanlarını mutlaka kontrol edin.

: İndireceğiniz dosyanın kullanıcı yorumlarını ve güvenilirlik puanlarını mutlaka kontrol edin. Adım #3 : İndirme işleminden sonra, dosyayı mutlaka güncel bir antivirüs programıyla taratın. Bu, bilgisayarınızı olası tehditlerden korumak için en önemli adımdır.

: İndirme işleminden sonra, dosyayı mutlaka güncel bir antivirüs programıyla taratın. Bu, bilgisayarınızı olası tehditlerden korumak için en önemli adımdır. Adım #4 : Genellikle indirilen dosyalar .iso formatında olur. Bu dosyayı açmak için gerekli uygulamalar bulunur ama doğrudan sanal disk yöntemiyle de açabilirsiniz.

: Genellikle indirilen dosyalar .iso formatında olur. Bu dosyayı açmak için gerekli uygulamalar bulunur ama doğrudan sanal disk yöntemiyle de açabilirsiniz. Adım #5: Kurulumu setup.exe dosyasını çalıştırarak tamamlayın ve oyunun keyfini çıkarın.

PES 2013 PC sistem gereksinimleri

İşlemci : Intel Pentium IV 2.4 GHz veya eşdeğer bir işlemci

: Intel Pentium IV 2.4 GHz veya eşdeğer bir işlemci Ekran Kartı : NVIDIA GeForce 6600 veya ATI Radeon x1300. Pixel / Vertex Shader 3.0 ve 128MB VRAM destekli

: NVIDIA GeForce 6600 veya ATI Radeon x1300. Pixel / Vertex Shader 3.0 ve 128MB VRAM destekli RAM : 1 GB

: 1 GB Depolama : 8 GB boş alan

: 8 GB boş alan İşletim Sistemi: Windows XP SP3, Vista SP2, 7

PES 2013 PlayStation ve Xbox konsollarına nasıl yüklenir?

Konsollarda durum biraz daha farklı. Oyunun dijital versiyonları PlayStation Store ve Xbox Store'dan yıllar önce kaldırıldı. Bu nedenle tek bir güvenilir yöntem kalıyor.

İkinci el fiziksel disk arayın

PES 2013'ü PlayStation 3 veya Xbox 360 konsolunuzda oynamanın en kolay ve en güvenli yolu, ikinci el bir oyun diski satın almaktır.

Sahibinden, Letgo, Gittigidiyor gibi yerel ikinci el satış platformlarını kontrol edebilirsiniz.

Bölgenizdeki konsol ve oyun satan dükkanlara (konsolculara) göz atabilirsiniz.

Diski satın alırken çizik olup olmadığını kontrol etmeyi unutmayın.

PES 2013 ücretsiz miydi?

Hayır, PES 2013 ücretli bir oyundu. Günümüzde resmî olarak satılmadığı için oyuna ücretini ödeyerek erişmek yalnızca konsollarda mümkün.

PES 2013 online oynanır mı?

Hayır, KONAMI'nin resmî PES 2013 sunucuları yıllar önce kapatıldı. Bu nedenle oyunun online modları artık çalışmamaktadır.

PES 2013 Windows 10 veya Windows 11'de çalışır mı?

Evet, büyük ölçüde PES 2013 Windows 10 ve 11'de sorunsuz çalışır. Olur da sorun yaşarsanız, oyunun .exe dosyasına sağ tıklayıp "Özellikler" > "Uyumluluk" sekmesinden oyunu "Windows 7" moduyla çalıştırmayı deneyebilirsiniz.